¿Y el agua para los potosinos?

No sabemos si es porque ya se van o cuál es la razón, las autoridades municipales se desentienden de solucionar el desabasto de agua para los potosinos. Mucho dinero se ha gastado en reparaciones, reparaciones, reparaciones y no hay solución, mientras las y los ciudadanos sin agua, pagando a Interapas y pagando por el abastecimiento de las pipas particulares.

La ciencia nos ha demostrado la importancia del agua, desde la medicina hasta la economía. Una empresa no puede trabajar sin el vital líquido y menos un ciudadano puede vivir y realizar su vida sin agua.

No hay abasto de pipas gratuitas, el gasto de llenado de un aljibe promedio es de 300 pesos con las particulares, continúan los gastos y gastos innecesarios para las y los potosinos; ¿o hay un negocio de pipas particulares que le convenga el problema de la presa “El Realito”?

Si alguien no regulariza el abastecimiento del agua, en el municipio ¿usted cree que tendrá el perfil para ser gobernador del estado?

Afortunadamente estamos ante el cambio de autoridades municipales y ojalá se asuma la responsabilidad y no se minimice.

El agua es vital para mantener la salud, tal vez tenga cierta correlación esto con el incremento del número de contagios por Covid-19.

Realicé un análisis de las principales ciudades de la zona centro del país y lamentablemente la capital, nuestro San Luis Potosí, padece el problema de un abastecimiento formal del vital líquido. Uno no quiere pensar mal, pero es extraño que se descomponga y descomponga el servicio que proviene de “El Realito.

¿Es incompetencia de los tomadores de decisiones o qué es?; tampoco existe una eficiente información, pertinente, veraz, formal, de cuándo se solucionan las enésimas fallas, hay una falta de empatía humana.

La próxima administración deberá hacer un diagnóstico científico, profundo y formal de la situación del agua para toda la ciudad, no sólo para las colonias que interesan a las y los tomadores de decisiones, todas y todos los capitalinos somos importantes, más allá de cómo se dice “el código postal”, en el cual se viva.

Lamentablemente, ante el cambio de administración de la capital potosina parecería que no hay interés, por ello, ojalá me equivoque y se note la preocupación y ocupación de las autoridades municipales.

Tengo confianza en el gobernador electo, Ricardo Gallardo Cardona, quien ha manifestado su preocupación y ocupación en estos temas.

En otros asuntos muy importantes, usted y yo debemos usar el cubrebocas al menos un año y medio más, así es, mientras no esté la vacunación completa, mientras el 100% de la población no aplique las medidas de protección, seguiremos con consecuencias negativas en todos los sectores. Con vacuna o sin vacuna, siempre use el cubrebocas.

Cambiemos el pensamiento, todas las actividades deben ajustarse a nuevas formas de trabajo, a nuevas dinámicas; por ejemplo, ya no se pueden hacer fiestas de más de 50 personas, imposible; llevará todavía un largo tiempo recuperarnos de aquello perdido; por supuesto, de la vida es imposible.

Cuídese y ojalá me escriban...

