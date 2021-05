¿Por quién votar?

Las Ciencias Políticas recomiendan aplicar la razón y no el corazón

Estamos a días de conocer quien será el próximo gobernador o gobernadora del estado de San Luis Potosí, quienes serán las o los diputados locales y quienes ocuparán los demás cargos públicos. No minimice este acontecimiento, el 6 de junio conoceremos a las y los tomadores de decisiones que nos afectarán o beneficiarán.

Las encuestas van y vienen, la encuesta sólo es un acercamiento y lo sabemos los científicos sociales. Cuando trabajé en el Instituto Federal Electoral en México, en Comunicación Social, había una misión muy importante, lograr la participación ciudadana; en el hoy se busca la votación, pero una votación razonada. Y la razón la tenemos todos, más allá de los niveles académicos, de los niveles socioeconómicos, todos somos seres humanos, con una capacidad para saber lo que es más pertinente, elemento a cultivar en la niñez, la adolescencia y la juventud.

Las Ciencias Políticas son un área del conocimiento muy importante y la participación ciudadana un tema clave. Lamentablemente en países como México y naciones de América Latina, gana más el corazón, es decir la persona que cae mejor, la que es más popular, la más famosa gana elecciones, ya sean chiquitas o grandotas. Mientras no logremos el reconocimiento a las competencias, lamentablemente todo seguirá igual o muy similar.

Al momento de trabajar esta columna y revisar las investigaciones científicas de las Ciencias Políticas, también recordé el poema de León Felipe “¡Qué Pena… qué pena que sea así todo siempre, siempre de la misma manera”; sin embargo, todavía tengo esperanza de que gane quien tenga las mejores competencias humanas

Algunas preguntas puede plantearse usted para decidir su voto: ¿quién sabe trabajar y quién no?, ¿quién es congruente?, ¿quién es más empático o empática con la realidad de los demás?, ¿quién acepta sugerencias?, ¿quién acepta críticas?, ¿quién quiere el cargo para ayudar y no para ayudarse?, ¿quién incluirá una diversidad de ideas y no su visión única?, ¿quién tiene más elementos para lograr mejores condiciones de vida?, ¿quién ayudará a disminuir la pobreza, a tener más seguridad, a contar con servicios básicos como el agua?, ¿quién ha sido capaz de ayudar sin tener un cargo?, ¿quién integrará a su equipo de trabajo a personas capaces y no a sus amistades?, ¿quién entenderá que los ciudadanos somos sus patrones?

