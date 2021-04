El teletrabajo: modalidad laboral consolidada

Para quienes tenemos

Décadas realizando investigaciones científicas sobre las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) reconocemos, en la pandemia Covid-19, momentos claves para la consolidación de ciertas prácticas.

A finales de la década de los noventa, el teletrabajo se posicionaba como la actividad laboral más innovadora, entonces limitada por el poco desarrollo de Internet y de muy pocas ofertas laborales mediadas por las TIC. Por supuesto, el teletrabajo no se aplica a todas las actividades, sólo algunos rubros económicos se pueden construir en este modelo.

Durante la pandemia, el teletrabajo se convirtió en eje central de las vidas; además, se sumó a las actividades sociales y personales mediadas por las TIC, casi todo en nuestra vida a través de Internet. En el año 1997, el teletrabajo se ubicaba en un contexto en el cual la persona podía desarrollar su vida laboral desde casa y su vida social de manera externa; durante estos años 2020 y 2021, el teletrabajo se sumó a la vida personal en casa, al todo.

Se desconoce cuando se volverá a una normalidad, mientras la gran mayoría de la humanidad no estemos vacunados; en algunos momentos, en algunas etapas, en algunos días, el teletrabajo en casa continuará sumado a lo personal. De las investigaciones científicas realizadas podemos mencionarle algunas recomendaciones, las cuales también aplican a las y los estudiantes que se han quedado en su hogar y han decidido continuar con la modalidad educativa “On line”. Parecieran muy evidentes, pero son ciertas y lo más importante es aplicarlas.

La recomendación frecuente y evidente es destinar una zona de trabajo, no ir por los diversos espacios de la casa, sea muy pequeña o amplia, con los dispositivos móviles. Esto permitirá, emocionalmente, saber donde se trabaja y donde no. Las mujeres, pero también los hombres, cometemos el error de combinar los horarios personales con los profesionales, es necesario determinar el tiempo enfocado a actividades laborales y el que es del ámbito humano. Es importante hacer un chequeo del tiempo de consumo de pantallas, no sólo hablamos del ámbito del teletrabajo, también del personal; debemos sumar el tiempo de uso del celular, de la computadora, de la tableta, de la televisión y de los videojuegos. Sume y revise el tiempo, por supuesto excederán las 11 horas, es necesario atender este ámbito, principalmente en los jóvenes y en los adolescentes. Las recomendaciones permanentes, alimentarse correctamente, beber agua, no consumir tanta cafeína, ni alcohol, hacer ejercicio, entre otras. El teletrabajo se ha consolidado en esta pandemia, permanecerá después de ella, personas que ya vivían en dicha modalidad y otras que se integrarán.

Para finalizar la y lo invito a escucharme en el programa especial de “Las y los Ciudadanos” ante el próximo proceso electoral, a través de Magnética FM, hoy 21 de abril, de 6 a 7 pm, en el 107.1 de FM. Aprovecho para felicitar a las educadoras en este su día, en especial a mi hermana Nancy Navarro Zamora, quien se ha destacado por una gran trayectoria de vocación formando a la niñez, en una de las etapas más importantes en la vida de todo ser humano, de los 3 a los 6 años; por su entrega ha sido merecedora de diversos reconocimientos.

Ojalá me escriban.

correo: lizyuaslp@gmail.com, instagram: @lizynavarrozamora.

