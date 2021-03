Las vacunas son sinónimo de ciencia

La pandemia despertó muchas competencias como seres humanos, lo cual es positivo; sin embargo, es necesario reconocer nuestra “expertis”, esto es independiente de los niveles académicos, ¡créamelo! Hay cosas que conocemos a la perfección, por ejemplo un campesino sabe el mejor momento para sembrar; pero también ubiquemos nuestra ignorancia.

Esta columna se llama en esencia “Eureka: de Ciencia y Tecnología a tu alcance”, el objetivo siempre ha sido llevar el conocimiento, y para ello seamos quien seamos, debemos reconocer que somos ignorantes en la mayoría de las cosas y sólo expertos en unos cuantos temas. Esto se llama humildad y en sentido práctico es el reconocimiento a la necesidad de orientación de parte de otros y otras.

El Covid-19 nos ha arrasado en todo, ojalá sea la pandemia del siglo XXI y no exista una más. A menos de un año tuvimos vacunas para esta enfermedad y no quiero verme como vidente, en los primeros meses del 2020 publiqué en mis redes sociales que la vacuna estaría lista en menos de un año, lo sabía porque soy sensible a los avances de la ciencia en la historia de la humanidad.

Más allá del país, del espacio cultural, la ciencia se edifica con la colaboración de muchas mentes, nunca de barreras. Estas vacunas que hoy existen fueron construidas por investigadores rigurosos, sí sabemos que pertenecen a empresas y toda empresa es un negocio, pero nos beneficia contra una enfermedad.

Hoy están aprobadas por el gobierno mexicano las siguientes vacunas: BNT162b2, mejor conocida como de Pfizer, BioNTech; la AZD1222 de AstraZeneca y Oxford; la Sputnik V mejor conocida como de Rusia del Instituto Gamaleya; la Ad5-nCoV de CanSino Biologics; la CoronaVac de Sinovac Research; la Ad26.COV2.5 de Janssen/Johnson and Johnson; la CVnCoV de CureVac y la NVX-CoV2373 de Novavax.

Estas vacunas son basadas en conocimiento científico, son más seguras que contagiarse. Cuando tenga dudas platique con sus amistades, aunque lo mejor es visitar las páginas de internet confiables y en ello mis recomendaciones son dos, los cibermedios de prestigio como este “El Sol de San Luis” y las universidades de todos los países. Lo mejor es vacunarse contra el Covid-19, cuando le toque le sugerimos hacerlo.

Mientras estamos en la fila de la vacunación, hablamos de meses, la única vacuna será el cubrebocas, la distancia, el lavado de manos y una muy importante, desarrollar la tolerancia y la paciencia. Lo más importante en el hoy es hacer conciencia de la responsabilidad de cada ser humano, mida los riesgos de cada acción que realice, que las debilidades humanas no lo pongan en peligro de contagio y salga como estampida para vacacionar por los precios o por la desesperación, es momento de la fortaleza emocional.

Correo: lizyuaslp@gmail.com

Instagram: @lizynavarrozamora.