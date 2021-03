¿Y el agua para la salud de los potosinos?

En medio de la pandemia Covid-19, zonas de la capital potosina sufren de la escasez del agua potable.

No es necesario darle datos científicos, todas y todos sabemos que sin agua es imposible tener higiene y evitar contagiarse del Covid-19. Más de un mes que no hay agua potable en diversas zonas, ¿así se podrá lograr el lavado de manos para evitar los contagios?, imposible. Las y los potosinos necesitan agua, no es el agua por el agua, es el agua por la salud.

Desde el ámbito internacional, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), establece como uno de los Objetivos del Desarrollo Sostenible “Garantizar la disponibilidad de agua, su gestión y el saneamiento para todos”. Las y los ciudadanos de la zona conurbada se pueden cuidar, usar el cubrebocas, mantener la sana distancia, no hacer reuniones, pero si no hay agua potable ¿cómo se puede lograr la higiene?

Los usuarios, en promedio, han gastado mil pesos por el pago del servicio de pipas, durante más de un mes. Claro que hay servicio gratuito de pipas, pero son muy pocas para satisfacer la demanda. Este gasto es excesivo ante la realidad actual de desempleo, incremento en el costo de los alimentos y servicios. Es urgente la intervención del Gobierno del Estado, el Municipal y de todos a quienes les compete y puedan apoyar. No es algo secundario en una pandemia.

Estos días se ha informado que hay agua para unas zonas y para otras no, ¿por qué? Es sorprendente el caos que se vive en la capital potosina en este tema, hay quien no tiene medidores del consumo de agua, hay quien sí tiene y hay otros que tienen los mejores, con tarjeta, por mencionarle algo visible y objetivo, ¿por qué estas diferencias?

Como ciudadana me molesta mucho cuando alguien ocupa un cargo público y dice “No tengo experiencia, voy a aprender con el tiempo, enséñenme, denme tiempo…”. No, no, no, quien quiere llegar a un cargo público es porque puede y tiene todas las competencias. Si usted aspira a un puesto, a la gubernatura, a las presidencias municipales, a cualquier cargo por más pequeño que sea, como decimos en el rancho “mídale el agua a los camotes”, y mídase si es capaz de afrontar estos problemas tan importantes como el agua.

Si decimos que sí queremos es porque sabemos y podemos, no quiera que le enseñen, los espacios públicos no son para aprender ni que alguien sea su maestro.

Créamelo, es muy grande el daño por la escasez del agua, más en una pandemia y con el incremento del calor. Entonces, urge lo siguiente: 1) informar de inmediato cuándo estará solucionado el problema; 2) revistar si técnicamente es posible redistribuir el agua a todas las zonas y no que se concentre en unas, 3) fortalecer al mil por ciento el plan de contingencia con pipas gratuitas, 4)

hacer una planeación a corto, mediano y largo plazo del tema del agua, 5) sancionar a la empresa que falló con el suministro del agua y a quienes resulten responsables, 6) apoyar a los usuarios con los futuros cobros del agua, o un usuario que no tuvo agua durante un mes ¿pagará lo mismo? Ojalá me escriba.

