Algunas sugerencias científicas

A lo largo de los años he escuchado resultados científicos de todas las áreas del conocimiento. Por supuesto, uno es ignorante en la mayoría y experto en algunos temas, en mi caso, principalmente conozco de Periodismo, de Comunicación, de Educación y de las Tecnologías de la Información y Comunicación. Mis reflexiones del presente texto son basadas en aquello comprobado en las diferentes áreas del conocimiento.

Retomo algunas de las recomendaciones para la vida enfocadas a los adultos, para quienes tuvimos la oportunidad de llegar al 2021. Iniciaré con la Psicología, la más importante, la cual nos establece que los momentos felices dependen de cada ser humano y no del contexto en el cual se encuentra; generalmente tendemos a ubicar una lista de requisitos para “ser felices” y responsabilizar de lo negativo a las y los demás, esto es incorrecto.

En la Medicina, la salud física, si usamos un cubrebocas en este momento de la pandemia Covid-19 y seguimos las recomendaciones, de seguro no nos contagiaremos, cumplirlo depende también de usted. La salud física es un ámbito individual ejemplificado en las horas de dormir, la alimentación, el ejercicio y algo muy lamentable: los vicios.

En la Economía, recuerdo las afirmaciones de la planeación, la organización de las finanzas personales, el ahorro, una administración familiar. Hoy vivimos las consecuencias de lo hecho o no hecho, a su vez la oportunidad de cambiar la realidad futura, sí influyen los ingresos, más no determinan unas finanzas sanas.

En la Biología, sustentabilidad en torno a temas como el agua, la energía, el cambio climático; está comprobada la aceleración del deterioro al medio ambiente. El cambio depende de políticas públicas globales; sin embargo, sí hay una contribución individual y personal en cada una de las acciones.

De mi área me centraré en la Comunicación, comunicar es decir y recibir una retroalimentación. Ojalá conteste, en persona o mediado por los espacios digitales, no responder es una agresión, así tal cual, una agresión; por supuesto no está obligado a recibir mensajes de quien no quiere, ante ello es muy sencillo decirlo, pero dígalo claramente.

Y del Periodismo, es su responsabilidad estar informado, tanto de las coincidencias como de las divergencias, enfocarse sólo en los que piensan igual que usted es un error, le recomiendo consultar todos los días este medio “El Sol de San Luis”. Mencionado lo anterior, retomo: la más importante es la salud mental, la fortaleza interior. Lo mejor para quienes celebramos hoy el “Día de Reyes”.

