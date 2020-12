La Ciencia para la Vida y los Políticos

Desde enero del 2020 comenté que en este mismo año tendríamos la vacuna para el Covid-19, lo cual así fue. Mi cercanía con las diversas áreas del conocimiento me hizo tener la seguridad de ello, aún así, en varias entrevistas, investigadores mexicanos me aseguraron que este virus no llegaría a nuestro país.

Mi correlación con otras áreas y mi comunicación con periodistas de diversas regiones del mundo, me hicieron tener la seguridad de lo inevitable de la pandemia. Pero, existe una gran diferencia entre tener la vacuna y tenerla disponible para la humanidad. Hoy, junto a la Medicina, entran en juego ciencias como la Psicología, la Educación, la Comunicación, la Economía, la Sociología, etc.; y una fundamental como es la Ética dentro de la gran rama de la Filosofía.

He comentado con amigas y amigos europeos las lamentables diferencias entre las regiones del mundo, el acceso a la vacuna depende del área geopolítica en la cual vivimos. Por supuesto, también en la atención a la salud, no es lo mismo vivir en la Ciudad de México, en las capitales de los estados, en los municipios o en una comunidad rural; hay retrasos en la calidad y en la prontitud.

De manera frecuente escucho el desinterés de las personas adultas, de los jóvenes y de los niños, por estar informados, de mejor ya no conocer la realidad. La y lo invito a motivar a las y los demás, la información de actualidad nos da las mejores bases para tomar las decisiones pertinentes.

Es un reducido porcentaje de la sociedad quienes están informados del día a día. Nuestra convocatoria para que los tomadores de decisiones de políticas públicas y sobre todo para quienes aspiran a espacios políticos, como la gubernatura del estado, también basen sus acciones y propuestas en los conocimientos científicos, de todas las áreas. La ciencia da resultados positivos y a su vez muy buena imagen para los políticos, se los aseguro.

Las informaciones recientes son las de cepas nuevas del Covid-19, más contagiosas, y la pregunta es qué nos queda antes de estar vacunados, la respuesta es cuidarnos; la desesperación emocional, como lo establece la Psicología, no es una justificación para arriesgarnos y arriesgar a los demás. Tener una sociedad de la información y pasar a una sociedad del conocimiento nos permitirá crecer, no hacerlo, las y los hace muy vulnerables a caer en la manipulación de otros y otras, eso se lo digo como experta en información y comunicación.

Por supuesto, el trabajo es esencial, pero un festejo no; esta pandemia Covid-19 también ha reflejado las fortalezas y debilidades emocionales, si necesita apoyo no dude en pedirlo.

