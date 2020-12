Cambió el mundo, el gran reto para quien aspira a un cargo público

La columna de hoy no se basa precisamente en la ciencia, si no en la correlación con la literatura. En el hoy es importante recordar la obra titulada “La Peste” de Albert Camus. Uno de mis autores preferidos, en el texto hace referencia a una situación muy similar a la vivida en el mundo, en el país y en nuestro entorno más cercano.

En la página 26 de este texto menciona lo siguiente: “Nuestros conciudadanos, a este respecto, eran como todo el mundo, pensaban en ellos mismos; dicho de otro modo eran humanidad: no creían en las plagas. La plaga no está hecha a la medida del hombre, por lo tanto el hombre si dice que la plaga es irreal, es un mal sueño que tiene que pasar. Pero no siempre pasa, y de mal sueño en mal sueño son los hombres los que pasan... Nuestros conciudadanos no eran más culpables que otros, se olvidaban de ser modestos, eso es todo… continuaban haciendo negocios, planeando viajes… Se creían libres y nadie será libre mientras haya plagas”.

Hoy lo vivimos con un virus, una experiencia única para la historia de la humanidad actual; sí, la soberbia nos había hecho pensar que teníamos dominadas todas las situaciones. Claro, ¡qué falta de humildad ante la realidad actual! Cuando la Unión Europea se sentía privilegiada por contar al 100% con vacunas para todos sus ciudadanos, surge en Inglaterra una nueva cepa del SARS-CoV-2, desconocida para la mayoría.

Cambió el mundo, eso lo debe entender la humanidad, lamentablemente todavía estamos con la nostalgia de regresar al pasado. Comprendamos, como lo refiere en su libro Albert Camus, somos un sola humanidad, hoy más globalizada, interrelacionada. No es cuestión de ricos y pobres, es cuestión de seres humanos.

Por ello, entendamos como sociedad, en el hoy necesitamos líderes públicos que asuman el contexto actual con otra mirada. Como se reitera en los espacios digitales, si la educación ha sido mediada por las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), también las campañas políticas deben cambiar, gastarse menos dinero.

No se han cumplido los protocolos y no se ha controlado la pandemia del Covid-19, los resultados son evidentes. El dolor de las muertes es mucha, el trabajo de médicos, enfermeras y todo el personal de salud, ha sido heroico; además, hay una escasez de medicamentos. Por ello, necesitamos propuestas viables ante la nueva realidad, la real, no en el imaginario político arcaico.

Cambió el mundo, entonces deberán cambiar las políticas públicas de todos los sectores, desde el educativo hasta el de la salud. Las proyecciones empresariales también deberán modificarse, no permanecerán los mismos negocios, todos hemos cambiado. Aceptarlo es una urgencia como sociedad, como gobierno y para quien aspire a ocupar un espacio público.

Tengamos una “Navidad sustentable y saludable”, sólo pásela con quienes viven en su casa.

Estoy a sus órdenes en lizyuaslp@gmail.com.