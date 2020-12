El control de la depresión y el dolor

El área de conocimiento capaz de dar una sustentabilidad humana es la Psicología, sobre todo en medio de la pandemia Covid-19, a partir de la cual tenemos efectos emocionales significativos en personas, de todas las edades. Sin embargo, así como en la salud física existen los asintomático por esta enfermedad, así también en la salud mental, hay quien ha tomado lo mejor de su experiencia de vida para hacer frente a la realidad actual.

La situación local, nacional e internacional continuará por un tiempo; existe un cansancio acumulado en nueves meses, desde aquel 13 de marzo cuando se ubicó la situación en México. Es necesario considerar este panorama con madurez, no por haber transcurrido tantos meses se desespere, salga y se comporte de manera irresponsable; se puede justificar en un joven o en un niño, nunca en un adulto.

Todas y todos hemos perdido, si hoy usted emocionalmente está desgastado o desgastada, necesita buscar apoyo. Con este objetivo de mitigar la depresión y el dolor por la pérdida de un ser humano, de la situación laboral, económica, la y lo invito al encuentro que tendremos con la Doctora en Psicología, Dra. Xochiquetzaly Yeruti de Avila Ramírez, con su expertis, nos dará pinceladas para sobrellevar y entender el presente y el futuro.

El evento es público y gratuito, hoy miércoles en el canal de Youtube, en vivo, “¡Eureka! TV De Ciencia y Tecnología a tu Alcance”: https://www.youtube.com/channel/UCJAKhd9S66Ffx2tgQR0k8DA, a las 6 de la tarde.

Por ejemplo, lo más pertinente es tener una cena navideña y de fin de año exclusivamente con las personas de nuestro hogar, que viven en el espacio físico de la casa, algo contrario a la tradición cultural mexicana, con reuniones muy amplias. Esperemos la sociedad asuma dicha responsabilidad, reducir los contagios y las muertes; que decir no a una cena en el 2020 sea la colaboración para tener un 2021 menos doloroso. Nuestras acciones se basan en las emociones vividas, es necesario controlarlas y no precipitarse, no hay justificación.

La enfermedad Covid-19 ha sido estudiada muy poco, falta mucho por saber de ella, de hecho y paradójicamente aún no tenemos un medicamento y sí una vacuna. Tiene una cita con su servidora, la ciencia está para ayudarnos y más la ciencia de la Psicología, hoy miércoles 16 de diciembre, a las seis de la tarde, en vivo, en “Eureka! TV De Ciencia y Tecnología a tu Alcance”, puede plantearme algunas preguntas por adelantado, no se desespere por el Internet. Estoy a sus órdenes en:

Correo:

lizyuaslp@gmail.com