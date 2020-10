El bienestar humano, con o sin éxito

Ante las consecuencias del fenómeno de la pandemia Covid-19, es importante considerar los efectos en todos los ámbitos, el más importante es el de la salud física, casi inmediato el de la salud mental.

Aquí retomaré las palabras de mi colega, amigo y experto en el tema, el doctor en Psicología, Alfredo López Huerta: lo importante es el bienestar humano. Quienes vivimos en este siglo, más allá de la edad, tenemos una presión social por la riqueza económica y la profesional, resumidas como éxito; aquí ubico la canción enseñada por mis padres llamada “Mi éxito” de Mario Pintor, en la cual se describe el éxito no a partir de las opiniones de los demás, si no de una construcción personal y única.

En el bienestar personal uno de los elementos básicos es conservar y tener objetivos, por ello la y lo invito a encontrar el objetivo de su vida, aún cuando esté en los últimos días, aún cuando le hayan dado un resultado adverso, conserve uno o más objetivos, con uno es suficiente.

El doctor López Huerta, investigador de fenómenos psicológicos y educativos, también es director del Instituto de Investigación y Posgrado en la Facultad de Psicología de la UASLP; él hizo una investigación científica muy interesante. El estudio se centró en conocer quién tenía un mayor bienestar humano, entre un cuidador-familiar de personas enfermas, un chofer de autobús o un migrante. El resultado fue muy significativo, el mayor bienestar humano lo tiene el migrante, a pesar del sufrimiento en el camino, a pesar de no tener recursos económicos, a pesar de superar las agresiones.

El migrante tiene objetivos muy claros, llegar a Estados Unidos de Norteamérica y cumplir metas. El cuidador-familiar no sabe en qué momento se termine ese proceso, ya sea con una muerte o con una curación; finalmente el chofer de autobús no conservaba objetivos claros, estos se perdían entre intereses de otras personas. Por lo anterior, tenga objetivos. Como lo dijo el cantautor, el éxito de cada persona no es a partir de los demás, sino de la búsqueda de cada uno como ser humano.

Puede ver una persona con mucho éxito, pero sin bienestar humano, y una persona con gran bienestar humano pero que tal vez no ha sido tan exitosa, ante los demás; por supuesto ambas también pueden existir. Quien disfruta del bienestar humano es cada persona, por ello ante el fenómeno de la pandemia es muy importante tenerlo, conserve y construya objetivos, ayude a sus hijos a ello, a sus padres, a sus familiares, a sus amistades.

