¿Cómo regresar a clases presenciales?

San Luis Potosí mejora en el tema de salud ante la Pandemia del Covid-19, sin embargo aún no estamos en amarillo, en verde, vacunados o con una medicina que cure el padecimiento. Esto significa la necesidad de continuar con la responsabilidad ciudadana y las acciones del gobierno.

Cuando estemos en semáforo verde habrá lamentablemente muertes y contagios, serán un mínimo, como sucede hoy en el estado de Campeche. Esto significa que todavía no estaremos en una normalidad, reitero “normal”, como es conocida por todas y todos nosotros, donde como seres humanos podamos compartir una comunicación verbal y no verbal, una aproximación emocional propia de nosotros como personas.

En ese momento se podrán retomar las clases presenciales en los espacios educativos, al menos las políticas públicas actuales así lo definen. Es importante privilegiar el regreso escalonado y en aquellos espacios los cuales no se han podido trasladar a la casa como los laboratorios de aprendizaje, no sólo por el conocimiento, si no por el desarrollo de la competencia del estudiante para el uso adecuado del cubrebocas.

Para todos es conocida la incomodidad de traer durante horas dicha protección, bien colocado, sin simulaciones. Les presentamos algunas recomendaciones a partir de una investigación en proceso, en el nivel primaria se sugiere iniciar con una estancia de una hora, como máximo, en una actividad muy lúdica, no de educación física. Al enfocarse en el aprendizaje, el alumno logrará usar el cubrebocas de una manera correcta, no habrá la necesidad de consumir alimentos y tampoco agua.

En secundaria y en preparatoria, se recomienda regresar dos horas, focalizarse en los laboratorios, por supuesto de manera escalonada para conservar la distancia; por ejemplo, para el laboratorio de Química un grupo a las 8:00 horas, otro a las 10:00 horas y así sucesivamente. No habrá necesidad de consumir alimentos y reducir al mínimo el consumo de agua.

Lo anterior se recomienda durante dos semanas, cada quince días incrementar una hasta llegar a tres en primaria, cuatro en Secundaria y Preparatoria. Además, serán generaciones formadas en diversos ámbitos, en salud, en autogestión del conocimiento y en atributos fundamentales como la paciencia. Seguiremos hablando de este tema, muy amplio, a partir de las investigaciones realizadas.

Aprovechamos este espacio para felicitar al Dr. Jaime Ruiz García del Instituto de Física de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, por haber ganado el “Premio a la Investigación Científica 2020” que otorga la Sociedad Mexicana de Física, por su labor como investigador y formador de recursos humanos, fuerte abrazo a nuestro colega.

Sigámonos cuidando y ojalá me escriba