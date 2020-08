Mayor prudencia, paciencia y solidaridad

La investigación científica se hace presente en momentos de la pandemia, lo vemos en la evolución que ha tenido en los procesos y los tiempos; la gente se sorprendía al escucharme afirmar el pronóstico de la existencia de la vacuna antes de finalizar el 2020. Vivimos en el siglo XXI y en este año todo ha evolucionado.

En la carrera por la vacuna está el interés científico, muy legítimo por el bienestar humano; sumado a éste no debemos olvidar los intereses de los países por el triunfo, el poder, la primicia, lo económico, el posicionamiento geopolítico en los diferentes proyectos, la vacuna es un tema más.

Pronto tendremos esa dosis que nos proteja y ojalá medicamentos, como sociedad debemos de ser muy, muy prudentes en nuestras acciones y comportamiento para no contagiarnos en este tiempo. Nunca olvidemos, primero es la vida y la salud, de nosotros y de los seres queridos, si nos falta, no hay placer en lo económico.

También somos sensibles a la situación emocional, sin embargo los adultos tenemos herramientas para responder a la realidad del hoy, ya hemos vivido diversas experiencias las cuales nos brindaron herramientas emocionales. Muy diferentes son los adolescentes y la niñez de este país, quienes más sufren en todos los estratos socio-económicos, necesitamos protegerlos al máximo; no sólo hoy por la Covid-19, de manera permanente.

También debemos tener solidaridad con la población más vulnerable, como dijo un colega: “… no da quien le sobra, si no quien se desprende de algo que les es útil en su vida para apoyar a las y los demás.” Todas y todos los habitantes de este planeta estamos viviendo las consecuencias de la actual realidad de la pandemia de la Covid-19, hoy es el momento de unirse más.

Tal vez usted me puede compartir su realidad afortunada y me alegra de ello, sin embargo sea en cualquier ángulo, todas y todos sufrimos las consecuencias; por ello es importante ayudar, no se trata de hacerlo púbico en nuestras redes sociales, apoyemos por el interés humano.

Seamos pacientes también, falta tiempo para tener otro panorama, la paciencia es una gran virtud para enseñar a nuestros hijos, principalmente a través del ejemplo. Ojalá tengamos vida para recapitular los aprendizajes de la situación actual, quedaremos más fortalecidos como seres humanos, como se dice: “Lo que no mata, hace más fuerte”.

Reitero amigas y amigos, use el cubrebocas y cuídese, hoy es la mejor muestra de civismo. Ojalá me escriba a lizyuaslp@gmail.com .