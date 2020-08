Facebook y WhatsApp para la Educación y la Divulgación de la Ciencia

Con gran éxito se realizó el “Foro Regional para la Apropiación de las Humanidades, la Ciencia y la Tecnología: estrategias en el contexto de la pandemia”, organizado por el Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología, la reflexión central de quien escribe esta columna fue y es en dos recursos: la aplicación de WhatsApp y la red social Facebook.

Se han realizado investigaciones científicas en otros países en torno a éstos, aquí en México ya tenemos tiempo enfocados en ellos y en su relación con la comunicación en el entorno educativo y la divulgación de la ciencia, en una experimentación a través de la investigación acción, para dar respuesta a las necesidades de la población vulnerable o de mínimo acceso a plataformas educativas desarrolladas.

Algunos de los primeros resultados son el gran apoyo para los procesos enseñanza-aprendizaje y para la apropiación de la ciencia. Otro de lo más importantes en el contexto nacional, regional y local es la accesibilidad, WhatsApp es la aplicación comunicativa más utilizada por la mayoría de la población mexicana, permite la interactividad y la retroalimentación, dos elementos básicos en la educación.

El Facebook, es la red social más utilizada por las y los mexicanos, aún cuando la recomendación en otros países, como los de la Unión Europea, ha sido emplearla por mayores de 18 años, en México ha tenido una penetración desde los 13 años de edad o menos. En muchas ocasiones esta red ha significado peligro, pero hoy la podemos hacer nuestra como un gran recurso positivo. La usabilidad de la red social Facebook, ya conocida por una gran mayoría de la niñez y la juventud, se puede utilizar a su favor; grupos cerrados y protegidos para las clases y abiertos para la divulgación de la ciencia.

Usted pensará en las aplicaciones educativas más desarrolladas, de seguro conoce muchas, sin embargo debemos enfocarnos a las más empleadas, sobre todo quienes no tienen acceso a una conectividad de paga mensual o a equipos de cómputo. Las investigaciones las hemos centrado en comunidades rurales de potosinos y en zonas marginales de municipios como la capital, Matehuala y Ciudad Valles.

Además, aún cuando se tenga una conectividad de Internet muy cara, dependemos del servicio factible, frecuentemente en los grupos de trabajo, conferencias y foros, hemos batallado con ello. La apuesta es ir hacia el 2021, sabemos el gran trabajo con la televisión abierta de las y los profesores, sugerimos sumar estos dos recursos de manera paralela, la población vulnerable se comunica con sus familiares y amigos que viven en Estados Unidos de Norteamérica, está acostumbrada a ellos.

La conectividad, la Internet, es uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Entendemos el contexto, emplear WhatsApp y Facebook nos permitirá aprovechar un recurso muy accesible con gran usabilidad e interactividad, en el hoy, debemos ser muy prácticos.

Reitero amigas y amigos, use el cubrebocas y cuídese, si los “héroes” del sector salud se contagian, aún con todas la precauciones, los ciudadanos no debemos de confiarnos. Ojalá me escriba a lizyuaslp@gmail.com.

Los primeros resultados son el gran apoyo para los procesos enseñanza- aprendizaje