Autogestión de la seguridad; escuela para quien tiene Internet y para quien no

Desarrollar la autogestión de la seguridad de cada individuo es una competencia para quienes nos dedicamos a la educación, en términos coloquiales es la habilidad para cuidarse a sí mismo. Da muchísima alegría salir a las calles a trabajar y ver el uso del cubrebocas en una mayor población.

Todas y todos ubicamos a las autoridades, las y los tomadores de decisiones, como responsables públicos; sin embargo para los adultos y para los tutores de menores de edad, debemos educar con la congruencia entre el decir y el hacer. Educar es ser, enseñar sólo es transmitir información.

Por supuesto debemos de reconocer al sistema educativo, desde educación básica con el Ingeniero Joel Ramírez Díaz, Secretario de Educación del Gobierno del Estado y en el ámbito superior encabezado por el Dr. Alejandro Zermeño Guerra, Rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), ambos han realizado un gran trabajo, junto a las y los profesores, los resultados son visibles.

Sin embargo, la pandemia del Covid-19 ha provocado reflexiones en torno a las necesidades, también considerar los efectos de la mediación de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), se abre más la brecha entre quienes tienen acceso a Internet y quienes no, en este país. En el ámbito didáctico-pedagógico también continúa la siguiente etapa, a pocos profesores he visto dar clases usando un cubrebocas y con material didáctico para verse en una plataforma. Como lo dice un meme donde una chica le pregunta a otro “¿Cuándo te convertiste en experto en educación ‘online’, classroom, zoom, ‘e-learning?” Y la respuesta es “anoche”.

Lo positivo de esta pandemia es construir verdaderos modelos instruccionales y algo muy importante, ser solidarios y compartirlos. En el “Panel Nacional Retos del Profesorado” reflexionamos de cómo el modelo instruccional es una real clase en línea, lleva mucho tiempo y esfuerzo. Quien no tengan esta formación debe reconocer sus competencias, porque hacer algo para lo que no se fue formado (ya sea en la vida o en la práctica), es no ser ético y se define como intrusismo.

Seguimos en semáforo rojo, miremos hacia dos grandes grupos, uno para quienes tienen acceso y otros para quienes no lo tienen, ubicándonos en la educación pública, otras instituciones particulares tienen consolidado este sistema desde hace dos décadas. Por ello, es necesario abrir la mente hacia las prácticas de otros países en los cuales la educación a distancia está consolidada, en el caso de México el modelo de Telesecundaria. Junto a la Ingeniero Margarita Rendón Gaspar construiremos un modelo para las comunidades en la red Facebook desde la Maestría en Educación, lugares donde sólo tienen el Internet para el WhatsApp y para Fb.

Por favor, use el cubrebocas y las gafas, en espacios cerrados de convivencia, públicos o si está enfermo. Ojalá me escriba a lizyuaslp@gmail.com y en mi Facebook Lizy Navarro, publiqué una investigación de la UNAM, transmitida en televisión, sobre la movilidad de las partículas del Covid 19, muy interesante divulgación de la ciencia.