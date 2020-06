Estar preparados para los diversos escenarios

A partir del fenómeno reciente, del temblor el día de ayer en la Ciudad de México, es importante reiterar una situación, debemos educarnos como seres humanos para estar preparados ante los diversos escenarios; planear no sólo una posibilidad, si no dos o tres para el futuro cercano y lejano, para mañana y para el 2025. Esto nos permitirá estar más organizados.

Por la naturaleza de mi carrera me educaron en ello desde la licenciatura, visualizar dos o tres escenarios, no pensar en uno sólo. Cuando las personas sólo viven el presente y no se reflexione en el futuro, es más factible que las situaciones externas nos afecten, como sucede en la actualidad.

Lo que hacen las y los demás no podemos controlarlo, los fenómenos naturales tampoco, allí está el caso del temblor de ayer o de la pandemia del Covid-19; pero sí debemos estar preparados ante la posibilidad de que surja otra pandemia, que se presente un temblor y educar a nuestros hijos en ello.

Esto nos permitirá avanzar de una manera en que nos dañe menos lo externo. Para los diversos escenarios que vivamos hay que contemplar a las y los otros, pero en lo interno, sólo a nosotros. En esto como menciona el dicho popular “hay que levantarse más temprano”.

Hoy, mañana y en el futuro debemos enfocarnos al tema de la salud, física y mental, lo más importante. Lo segundo son las finanzas personales; pensar en lo que puede pasar nos hace estar preparados; no prepararnos es como estar en la playa y dejarse ir a donde las olas lo envíen a uno. Un temblor o una pandemia no depende de nosotros, pero sí sabemos cuando vivimos en un espacio sísmico o cuando en lugares como el potosino tenemos otras realidades. En lo económico no dejarnos ir por las ventas a pagos mensuales en “el buen fin” en noviembre; seguir más el modelo europeo que consiste en ahorrar y después adquirir lo que uno necesita.

Organizar todos nuestros documentos, déjeme decirle que conservo todos mis recibos de pago y por casualidad el primero fue de este gran periódico “El Sol de San Luis”, cuando se hizo la gestión para empezarme a pagar porque era menor de edad, afortunadamente el IMSS dio la autorización. Tengo muchos documentos, en lo profesional y personal, del paso de los años. Yo sé que a mucha gente le gusta tirar todo, es muy importante conservar las evidencias, para refrescar las memorias, tanto de nosotros como de las otras personas. Es frecuente el olvido, pero como dice también el refrán, quien olvida la historia está condenado a cometer los mismos errores.

Prepárese para los diferentes escenarios no es ser negativo, al contrario, es buscar lo más positivo para que las olas no lo lleven a la deriva. Ojalá me escriba a lizyuaslp@gmail.com y gracias por sus comentarios, llenan mi alma y mi razón.