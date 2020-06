El uso del cubrebocas lo más recomendable, así como el de lentes

A lo largo de toda la pandemia en nuestro México, así como en otras partes del mundo, se ha reflexionado sobre el uso del cubrebocas como medida de protección ante el contagio del coronavirus. La mayoría de nosotros hemos estado convencidos de su uso ante los resultados de otros países como China, Corea y Japón.

La gran mayoría de las mexicanas y los mexicanos tenemos una bufanda, un rebozo, un paliacate o un pañuelo; muchas y muchos usamos lentes de aumento, tenemos lentes de sol o de trabajo, lo cual nos protege también de las partículas del Covid-19. Cuando expresábamos la recomendación de usar tapabocas y lentes, a mucha gente le parecía extraño porque no concordaba con lo que se decía a nivel nacional, pero en el hoy cuando el Premio Nobel en Ciencias Químicas, Mario Molina lo dice, damos gracias a ello y se incrementa la conciencia en su uso.

Resulta sorprendente esperar las palabras de un Premio Nobel, más arriba de un investigador de esta magnitud y mexicano, no hay. Él recomienda emplear un cubrebocas sencillo, no es necesario adquirir los muy famosos N95, por dos razones: cuidarnos y proteger a las y los demás.

Por ello es tan importante iniciar con las actividades de los adultos; cuando usted se canse de traer puesto el cubrebocas, yo le pido acordarse del personal enfocado a la salud, ellas y ellos deben emplearlo y paralelamente realizar el trabajo más difícil: salvar vidas. Varios profesores y profesoras me han comentado sobre lo difícil que será tomar el distanciamiento en la educación; sector en el cual también me he desarrollado y mediado por la comunicación. El tema esencial es formar a las y los estudiantes, a las y los jóvenes en cuidar la salud, lo prioritario es la vida.

El Doctor Mario Molina argumenta dos elementos importantes, el cubrebocas es para evitar que las partículas de Covid-19 lleguen a nosotros o para que no le lleguen a las demás personas. A lo largo de estos meses, en los cuales la enfermedad ha estado presente se ha confiado en la actuación social, pero entendamos la vulnerabilidad emocional en el día a día, es muy difícil cuidarse al 100 por ciento, sobre todo si se está enfermo.

Partir de una realidad psicológica y física es lo mejor, deben cuidarse quienes están enfermos y debemos cuidarnos quienes no lo estamos. San Luis Potosí va bien, se ha preparado todo el Sector Salud del Gobierno del Estado, es necesario mejorar nuestra respuesta como sociedad.

Así es de que no importa de qué sea, utilice un cubrebocas y si puede unos lentes, con los negros estará de temporada. ¡Feliz Día del Padre!, tome la distancia para protegerlos