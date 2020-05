Propuestas educativas-comunicativas para la realidad de México

En un país como México, en el cual la mayoría de la población vive en condiciones de pobreza y un porcentaje significativo en una situación extrema, son absurdos los proyectos educativos que jamás se podrán aplicar a la realidad de nuestro país. En este momento, lo más importante son las propuestas viables a partir del contexto socioeconómico, cultural y de diversidades culturales.

Recientemente me solicitaron imágenes sobre el proceso educativo con las y los estudiantes, me sentí honrada por mostrar las mejores fotos de las diferentes plataformas en Internet, la mayoría gratuitas y las mejores de paga. En esos momentos me detuve y reflexioné sobre el texto que me envió un estudiante por el 15 de Mayo y cuyo lugar se ubica en una comunidad rural.

Se preguntarán, ¿en el momento actual la educación sólo es para quienes tienen recursos?, o ¿los mejores espacios son las plataformas mediadas por Internet?; eso lo hace la mayoría o lo intenta, es muy sencillo, sólo se necesita seguir un proceso. Lo importante es cómo seguir trabajando con nuestras y nuestros alumnos de las comunidades, sin Internet y sin computadora, tableta u otros dispositivos para trabajar.

En esa carta, narró el proceso educativo y la esencia de la comunicación, en muchas ocasiones sólo se ha podido realizar a través de la caseta del pueblo o del celular, cuando se alcanza la señal. Además, la importancia de conocer el estado de salud física y mental de cada alumna y alumno, de estar al pendiente de ellas y ellos. Reitero, lo sencillo es construir proyectos educativos-comunicativos con lo más avanzado en la tecnología, cualquiera lo hace, lo difícil es plantear ideas para las realidades mexicanas; esto último sí es lo más importante, lo justo y lo trascendente.

Y cuando salimos a las actividades esenciales vemos a la mayoría de las personas sin cubrebocas, sin lentes protectores para evitar los contagios del Covid-19, la primera respuesta es son irresponsables y no siguen las recomendaciones. La realidad, real, es la urgencia de diseñar protectores acordes a la necesidad de cada persona, a su propia actividad, a sus horas de trabajo, a sus espacios y a un precio que permita comprarlos.

Se habla de una nueva normalidad, no, es un cambio radical en la vida, en todas y todos los sectores; muy similar a una guerra como la de Siria, recientemente vivida, ojalá lea sobre este país. También es un momento de solidaridad, quien da no es la persona a quien le sobran los recursos.

Aprovecho para invitar a las y los compañeros periodistas a participar en el “Premio Nacional de Periodismo”. Hay trabajos muy importantes e interesantes en los medios locales, como del interior del estado, la presencia y los reconocimientos para las y los reporteros del interior de la república han aumentado cada día, hay una garantía de la transparencia en la evaluación.

