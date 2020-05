Cambios en todos los ámbitos humanos

Como seres humanos tenemos el deseo de una vida feliz, sin problemas, llena de satisfacciones. El fenómeno actual de salud que vivimos, nos obliga a pensar en estrategias y herramientas personales para enfrentar los sucesos futuros, un antes y un después. Por supuesto, dependemos de políticas públicas y aprovecho para hacerle una petición al gobernador de San Luis Potosí, Lic. Juan Manuel Carreras López, ojalá que se adquiera el medicamento Remdesivir, aprobado como tratamiento emergente en Estados Unidos de Norteamérica.

Quien tiene el contagio del Covid-19, puede firmar una carta de autorización para la aplicación, mi confianza es porque ha sido admitido por la Administración de Alimentos y Medicamento (FDA por sus siglas en inglés), del país vecino. Por supuesto, debemos reconocer el esfuerzo realizado para procurar la salud de los potosinos.

Además, la rapidez con la cual vivimos nos hace olvidar ámbitos fundamentales: la salud, la alimentación, los chequeos y la propia responsabilidad. Por ejemplo, la cormobilidad del asma, no es por una decisión del ser humano, pero el sobrepeso sí, el ser fumadores también, etc.; claro, hay que agregar todo lo hereditario y genético. Ubiquemos la salud en nuestra lista de pendientes urgentes, sin salud no hay vida y sin vida, se acaba todo.

Otro elemento fundamental es lo económico, todas y todos tenemos ingresos distintos y en la mayoría de las ocasiones lo expresamos como una justificación para el no ahorro. Con base en lo anterior y en el hoy, la administración de los recursos, los gastos, la diferencia entre una necesidad y un deseo, serán fundamentales para las finanzas sanas, es mejor enfrentar una situación con ahorros.

En lo educativo, no estábamos preparados para una educación a distancia y tampoco hemos formado a las y los estudiantes en ello. Necesitamos una conectividad al 100%, es urgente reducir los costos de Internet y de los equipos informáticos, para un acceso universal; aunque algo me preocupa y ocupa más, no hemos desarrollado la competencia de la autogestión del conocimiento, esa capacidad de buscar la información, de analizarla, de compararla, de hacerla propia y significativa, a través de las acciones. Aún así, hay un gran trabajo en educación básica y superior.

Finalmente felicidades por los nombramientos oficiales que hizo el doctor Alejandro Zermeño Guerra, Rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en esta semana: en su equipo de trabajo están el licenciado Marco Antonio Aranda Martínez como Secretario General; el doctor Amaury de Jesús Pozos Guillén al frente de la Secretaría Académica y la doctora Socorro R. Rodríguez, jefa de la División de Servicios Estudiantiles.

Cuídese y ojalá me escriba al Fb: Lizy Navarro. Y como dijo la poeta-cantante Mercedes Sosa: “¡Todo Cambia!”.