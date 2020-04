Cambios históricos en todas las facetas humanas

Estoy muy contenta de comunicarme por este medio, con la pandemia nos tocó vivir un cambio de facetas y áreas, de lo personal, familiar, económico, dinámicas de trabajo y desafíos, un reto para la humanidad.

Cierto, la dimensión que cada persona le da al Covid-19 es distinta y debemos ser sensibles a ello. Hay quienes lo hemos visualizado desde diciembre del 2019 cuando apareció en China, para el personal de salud es lo nunca vivido por generaciones, y para los funcionarios la responsabilidad de tomar las decisiones en el proceso de la crisis mundial.

Ayer escuché la conferencia de prensa del estado, organizada por el Mtro. Raúl Camacho, de manera muy asertiva, así como la presencia de las y los compañeros reporteros que son el enlace entre la autoridad y la sociedad. El Ing. Joel Ramírez Díaz, titular de Educación, habló de los diferentes caminos para dar respuesta ante el avance del ciclo escolar, con el apoyo de las y los docentes; por supuesto urge la conectividad al 100% en los espacios educativos y reducir los costos de Internet. Yo le pido a Usted, ciudadana y ciudadano, no se desespere, lo más importante es la salud, aprendamos del presente, en los años siguientes no vivamos al día, sí disfrutarlo, pero construirlo con la perspectiva del futuro. La situación del Coronavirus se puede comparar con el accidente nuclear en Chernóbil y los países cercanos, hay un antes y un después; para quienes nos dedicamos al periodismo estamos muy sensibilizados con lo sucedido, así como en la ex Yugoslavia, en Irak y más recientemente en Siria con las armas químicas; realidades desconocidas para la mayoría. Por ello agradezco las respuestas del Gobernador, Lic. Juan Manuel Carreras, sobre la toma de acciones a partir del día a día; sé que para muchos las palabas "Toque de queda" nos remiten a dictaduras, sin embargo al regresar a la primer premisa, potosinos no estamos sensibilizados de la misma manera, coincidimos con las recomendaciones diarias de la Dra. Mónica Rangel, titular de Salud en el estado, pero la gente se reúne, sale, hace fiestas, etc. Confiamos en el Gobernador y en las acciones implementadas para detener los contagios, por supuesto sin violar los derechos humanos y se apoye a quienes viven del comercio ambulante.

Finalmente y en otro orden de ideas, estamos por concluir un importante trabajo del Rector de la UASLP, Mtro. Arq. Manuel Fermín Villar Rubio y por iniciar una Gran Era con el Dr. Alejandro Zermeño Guerra al frente de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, este cambio impulsará a la Universidad que hoy tenemos, eje central en el desarrollo del estado, del país y con repercusiones en el ámbito internacional. El Doctor Alejandro es un universitario abierto al diálogo y a los consensos, muy importantes para los cambios a partir de la realidad actual. Cuídese, asuma su responsabilidad, oriente a los más jóvenes