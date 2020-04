Por el Covid-19 no se puede tener una visión Hitleriana

Ayer publiqué esto en mi red social: Si se da la disyuntiva, darán a joven ventilador y no a adulto mayor, en caso de que haya que elegir: Guía bioética, esto con relación a la noticia que se publicó en los medios de comunicación. ¡Jugar a ser Dios!, para quienes creemos, ¿por qué no se prepararon? La visión de Hitler se asoma.

Por otra parte, cómo están educando a los jóvenes a cuidarse, no todos son estudiantes... Luego entonces se escogerá a los niños sobre los jóvenes, luego a los bebés sobre los niños... Los inteligentes sobre los que no son tanto... Los buenos frente a los malos... Los bonitos frente a los feos... como lo pensaba Adolfo Hitler y mató a los judíos.

Eso no es humanismo; estoy de acuerdo con la eutanasia porque es una decisión personal, del ser humano como individuo y afirmaría que a partir de los 24 años que es cuando se termina de formar de manera completa el cerebro, como lo afirman las publicaciones científicas recientes. No que un Sistema de Salud tome decisiones discriminatorias cuando tuvo todo el tiempo para prepararse. Si llego junto a un joven o niño al hospital y ambos necesitamos un respirador, seré yo la que ceda el lugar y no el sistema, es una decisión personal, como estoy muy segura de que la haríamos la mayoría de las y los mexicanos.

Por otra parte, en México uno de los temas centrales es la agenda con perspectiva de género ante los feminicidios y agresiones a las mujeres, algo muy importante, que la mayoría de las mujeres lo hemos vivido, en todos los ámbitos; tema que debe continuar.

Sin embargo, hay otro que lo supera en importancia, la seguridad física y mental de las y los niños. El pasado 23 de marzo cuando se estableció que en las instituciones públicas suspendían las clases fue una tranquilidad para muchos, porque era una disminución de contagios ante la realidad que vimos en China en el 2003 y recientemente, en África con el ébola, etc. A la par de encontrar favorable la suspensión surgió una preocupación que fue la seguridad de las niñas y los niños estudiantes.

En este país hay más infanticidios que feminicidios, esto no es un consuelo, estos días y semanas se han incrementado las denuncias de mujeres, más no existe un programa especial para defender a las niñas, los niños, a las y los adolescentes de las agresiones físicas y mentales.

Físicamente un niño, una niña, un y una adolescente pueden ser violentados más fácilmente y hoy sin un espacio de protección en el cual se convierte la escuela, tanto en el sistema público como en el privado. Es urgente que se abra una línea y formas para que encuentren espacios de apoyo.

También en estos días se ha hablado mucho sobre el estrés en las y los adultos. Todas y todos tenemos un nivel de neurosis, de manera permanente. Si está en su casa en este momento sin poder salir, contrólese Usted, haga uso de las herramientas que le ha dado la experiencia de vida.

Sí, se ha ofrecido apoyo, pero dentro de todas las problemáticas actuales, el estrés es el mínimo padecimiento que puede tener. No distraiga a las autoridades por algo que usted puede solucionar, excepto en el caso de una depresión continua, esquizofrenia o cualquier otra situación mental seria, en estos casos llame al servicio de urgencias.

Cuídese, asuma su responsabilidad, oriente a los más jóvenes y ojalá me escriba al Fb: Lizy Navarro.