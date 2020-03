Súmate, no dividas… coopera lo más que puedas

Estamos en una situación global que nunca habíamos vivido, las personas de mayor edad, que conozco, no ubican un suceso de esta naturaleza, de este nivel por un virus. Desconozco cuál es la situación de quien está leyendo esta columna, sea impresa o digital, pero es necesario ser sensibles y empáticos en el mundo actual, con la diversidad de realidades y dejar el egocentrismo de cualquier índole.

Ante el fenómeno del Coronavirus, Covid 19 o SARS-Cov-2, un fenómeno global, que nadie esperábamos de este nivel, con el desconocimiento de cuando va a terminar, es necesario replantear la reflexión de lo que es la civilización, lo que algunos pensaban tener ya seguro en sus casas, en su trabajo, ya no lo será en el futuro; si hoy se regocijan con ello es mejor ser más humildes por ellos, por sus hijos o por los nietos.

El fenómeno actual, con repercusiones en el entorno individual y grupal, es importante dar ideas viables más que discutir o sólo criticar; dialogar más que descalificar; aportar más que decir está mal; dar y no sólo recibir; compartir lo que tenemos; dejar la vanidad de cualquier índole y ser sensibles ante la adversidad actual.

Más allá de fobias y filias partidistas, lo importante es atender a las autoridades locales, nacionales e internacionales. Si usted tiene otra información, hágala saber a las autoridades de manera pertinente, el rumor y lo que hoy llamamos las “Fake News” no son válidas en este momento. Soy experta en este tema y me sorprende que personas con un alto nivel intelectual, difundan rumores y mentiras.

Si fuéramos Corea del Sur hubiéramoshecho lo que hizo dicho país, pero nunca hemos sido Corea del Sur, somos México, con mexicanos o con extranjeros con la decisión de vivir aquí. Afortunadamente la gran mayoría de las y los mexicanos somos sensibles a la problemática actual.

Lo que hoy tenemos es una gran adversidad que pasará por etapas, lo cierto es que la mayoría de los seres humanos tenemos herramientas emocionales personales, las que llamamos humanas, para salir adelante. Un gran líder como Nelson Mandela dijo en su momento: “Aprendí que el coraje no era la ausencia del miedo, sino el triunfo sobre él. El valiente no es quien no siente miedo, sino aquel que conquista ese miedo”.TODO, TODO va a cambiar después de esto, en locolectivo y en lo individual. Sea más empático y empática con las diversas realidades.

Gracias al Rector de la UASLP, Mtro. Arq. Manuel Fermín Villar Rubio y al Secretario General de la Universidad, Dr. Anuar Kasis Ariceaga, por el apoyo brindado a la comunidad y por permitirnos trabajar desde casa con una distancia, sobre todo para personas como yo con asma; realizar investigación científica, dar clases, asesorías, tutorías, etc., yo tengo dos alumnos que son de comunidades y les hablo a la caseta del pueblo, no hay que dejar de motivar a las y los estudiantes.

Cuídese mucho, siga lo más, más que pueda las indicaciones de las autoridades, ayude y ojalá me escriba a mi FB Lizy Navarro.