Hoy Ocúpate, sé racional, no colapses, pero tampoco te relajes.

“No hay peor ciego que el que no quiere ver”, un gran dicho, aunque tenga esa posibilidad. La presencia del Coronavirus, del COVID-19, inició desde principios de diciembre del año 2019 en China. Hoy, a pesar de que hemos desperdiciado mucho tiempo, debemos de ocuparnos como ciudadanos y como autoridades. Yo comprendo que usted no se dedica a los medios como yo, que no es médico, yo tampoco lo soy, pero debe de haber un sentido de responsabilidad hacia nosotros y hacia los otros en su papel de ciudadano. Por favor, dejemos los espacios de salud para los médicos, enfermeras, personal de seguridad pública, periodistas y quienes llevan tratamientos. Cuídese y cuídenos.

Coincido en una parte de las decisiones que ha tomado el actual gobierno, pero difiero de otras. La más importante es que una sola persona, una sola mente, por más brillante que sea, no puede decidir el destino de un país, menos de una nación como México. Las decisiones deben ser colegiadas, de expertos en diferentes materias, que el Gobierno Federal lo haga porque es quien marca las directrices pero que convoque, más allá de partidos políticos, más allá de fobias o filias, a quienes tuvieron la experiencia de la Influenza, aunque ésta fue más leve.

Hoy tenemos que ser responsables, sobre todo para quienes han recibido a familiares o amigos del extranjero, porque en su momento trajeron y pueden traer el virus y contagiarnos, de hecho hay muchos casos de ello. Hoy debemos educar, sobre todo a los más jóvenes y a los niños en el tema de salud, ellos y ellas pueden ser portadores aunque no presenten síntomas y también se les puede complicar la enfermedad.

Ojalá visite mi Facebook de Lizy Navarro, allí he publicado mucha información fidedigna. En el hoy, mientras no haya vacuna, sólo podemos detener los contagios; claro, hay “Fake New” y “Rumores”, pero la mayoría de lo publicado es cierto. Usted, yo, todas y todos, si hay la necesidad de salir por cuestiones de trabajo, hagámoslo con la mayor protección, si no tiene mascarilla puede usar una bufanda o cualquier otra ropa para tapar boca y nariz, cargue un jabón a donde vaya, aunque sea el más barato sirve, y unos lentes para protegerse.Si alguna persona colabora en su casa en actividades, entonces instrúyala para cuando regrese a su pueblo, porque será allí donde se puedan dar muchos, muchos contagios.

Agradezco a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), el cierre delas actividades académicas presenciales, continuaremos académicamente, en lo más que se pueda. Muchas gracias porque la mayoría de mis estudiantes viajan en autobús público y es uno de los espacios más contagiosos por la cercanía.

En este momento no caben las fiestas sociales, familiares y si vive en una privada no conviva con los vecinos.Hoy los científicos de la salud están enfocados enlas vacunas y en la medicina, mientras esto sucede la mejor vacuna es ESTAR INFORMADO y atender las indicaciones. No me gusta decir se los dije y se dijo, pero con tiempo esto fue comunicado a mucha gente. Sí, ya es pasado, pero YA NO DEJEN PASAR MÁS, todas y todos valemos lo mismo y todas y todos tenemos personas que nos necesitan. Italia nos enseña mucho de lo que se ha hecho a tiempo.