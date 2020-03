La mujer en la agenda de México y el Mundo

El Coronavirus y la participación ciudadana

Una vez pasado el 8 y 9 de Marzo, el tema de la Mujer ha quedado en la agenda de México y el Mundo, de ello estoy segura. De qué harán los tomadores de decisiones, lo conoceremos hasta que lo realicen, lo cierto es que no estamos divididas, tampoco estamos contra los hombres o la comunidad LGBT; somos mujeres vivas y fuertes.

Yo soy Lizy, investigadora social, divulgadora social, periodista, madre, esposa, amiga.Confío en que el diálogo y la comunicación harán posible sensibilizar a los seres humanos de este planeta. Si alguien, si alguna mujer o algún hombre tiene dudas o inquietudes, aquí estamos para que nos escuchen y escucharlos.Como periodista sé que la prensa está con nosotras.

Eso sí, no compartimos la destrucción de todo tipo, es mejor dejar que se aprovechen el tiempo y los recursos en beneficio de los problemas sociales, como éste,que no son por una persona, ni dos, lo que hoy padecemos fue construido durante décadas y sólo habrá soluciones a mediano y largo plazo,sin embargo a corto plazo podemos hacer mucho. No todo cambiará de inmediato, nunca funciona así en lo social y para ello la historia nos enseña.

En otro tema también muy, muy importante, tenemos un virus que ha modificado todo, lo político, lo económico, lo social y entre todas ellas lo humano. El coronavirus, llamado COVID-19, es la nueva cepa y cuyo primer brotese presentóen Wuhan (China), en diciembre de 2019.

Es necesario seguir las medidas de higiene para proteger a todas las personas y a nosotros, por ejemplo el lavado de manos es un elemento básico que funciona al 100%. Es muy importante que las personas, aún cuando no estén en el grupo más vulnerable (enfermedades crónicas, personas mayores, bebés), nos cuidemos porque así evitamos ser un foco de infección y lo más significativo, aún cuando no tengamos síntomas, podemos contagiar.

Por otra parte, gracias por seguir apoyando el proyecto de “¡Eureka! TV de Ciencia y Tecnología a tu Alcance”, que tiene el objetivo de llevar información, conocimiento y sensibilidad de la Ciencia y la Tecnología.Éste también está dirigido a los diferentes grupos sociales, desde educación básica, profesores, empresas, instituciones, etc., a través dehttps://www.youtube.com/channel/UCJAKhd9S66Ffx2tgQR0k8DA.Los programas se quedan en el canal sin editar porque también es un laboratorio de experimentación para los estudiantes de comunicación, principalmente mujeres, lo anterior como parte del compromiso con la sociedad de la UASLP. Si vivimos una situación como en el 2009 por la influenza, búsquenos en este canal, realizaremos actividades especiales.

Si no estuvo en la transmisión en vivo a las 11:00 horas los martes, visite el canal, cada semana hay un regalo.Comuníquese al FB: Eurekatvmexicooficial; TW: @MéxicoEureka; IG:@lizynavarrozamora y a los correos electrónicos eurekalizy@gmail.com y lizyuaslp@gmail.com. El próximo 17 de marzo, hablaremos sobre un tema que corresponde a la Facultad del Hábitat.