Inicio esta colaboración con el agradecimiento al Ingeniero Joel Ramírez Díaz, Secretario de Educación del Gobierno del Estado, por el apoyo para que las instituciones educativas vean las transmisiones del canal en vivo de “¡Eureka! TV de Ciencia y Tecnología a tu Alcance”, que tiene el objetivo de llevar información, conocimiento y sensibilidad de la Ciencia y la Tecnología.

Este proyecto también está dirigido a los diferentes grupos sociales, desde educación básica, empresas, instituciones, etc., a través dehttps://www.youtube.com/channel/UCJAKhd9S66Ffx2tgQR0k8DA.Los programas se quedan en el canal sin editar porque también es un laboratorio de experimentación para los estudiantes de comunicación, lo anterior como parte de los proyectos de divulgación de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), al servicio de la sociedad y con un gran compromiso por el estado.

Los espacios para comunicarse con su servidora sobre este proyecto son el FB: Eurekatvmexicooficial; TW: @MéxicoEureka; Instagram:@lizynavarrozamoray a los correos electrónicos eurekalizy@gmail.com y lizyuaslp@gmail.com, puede mandarnos con anticipación sus inquietudes, habrá cada semana un regalo que se rifará y esta semana es una orientación psicológica. Continuamos los siguientes martes, en vivo a las 11:00 horas, la próxima semana es el tema de la Física-Astronomía, luego sigue el de la Geología y las Rocas, así hasta mayo, coinciden los calendarios de la Universidad y de Educación Básica. Visítenos en el canal y en las redes sociales, allí está toda la información y si tiene alguna duda, estoy a sus órdenes.

Aprovecho esta columna para tratar el tema de agenda, apoyo el movimiento “El nueve, ninguna se mueve”, convencida que las y los mexicanos debemos unirnos para comunicar aquello en lo que no estamos de acuerdo. Como mujer lo expreso, he vivido muchas situaciones en este país, aunque también he de aclarar que me uno a este movimiento por convicción, coincido con la mayoría de las políticas públicas del presidente Andrés Manuel López Obrador, sin embargo este movimiento va más allá de un sexenio.

Lamento las visiones, sobre todo de muchos, que afirman que el país está así como consecuencia de la política actual, desde que tengo uso de razón este país está así y hoy sí tenemos la oportunidad y posibilidad de manifestarnos, sin represalias como en 1968. Este movimiento se ubica en la libertad de la mujer, aquella que por sí misma vale y va caminando, la que no depende de otro u otra.

Como mujer valiente muchas veces he tenido miedo, pero a pesar de sentir ese miedo he seguido adelante. Agradezco a la UASLP el apoyo brindado para participar en este gran movimiento nacional, sin embargo mi decisión ya estaba tomada aún si se hubiera dado un descuento laboral, no porque me sobre el dinero, si no por las convicciones personales. Comprendo que para algunas mujeres será imposible, pero se unen con el corazón y la razón.

Soy mujer, pero los hombres y todos los seres humanossomos esenciales en este mundo.