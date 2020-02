La Niña y la Mujer en la Ciencia

El día de ayer, 11 de Febrero, se celebró el “Día de la Niña y la Mujer en la Ciencia”, en el ámbito local, nacional e internacional. Las investigadoras científicas en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), reconocidas en el Sistema Nacional de Investigadores de Conacyt, hemos aumentado en número,de manera significativa.

Esta celebración del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia fue proclamado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en el año 2015. El objetivo principal de este día tan especial, ha sido lograr una mayor participación e inclusión de las mujeres y las niñas en el mundo de la ciencia y la tecnología; y de esta manera romper con la brecha de géneros.

Para estar a la altura de los desafíos del siglo XXI, se necesita aprovechar todo el potencial. Ese esfuerzo exige desmontar los estereotipos de género. En el Día Internacional de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia, se ha asumido de parte del Secretario General de la ONU, António Guterres,poner fin al desequilibrio de género en esta disciplina.

La ciencia y la igualdad de género también son vitales para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible que benefician al mundo. El contexto, las propuestas y los apoyos, deben continuar para alcanzar una equidad, sobre todo para quienes buscan un desarrollo profesional y personal en diferentes ámbitos.

A título personal, como investigadora en temas como las Tecnologías de la Información y Comunicación; el Ciberperiodismo; la Comunicación de la Ciencia; la Educación y Comunicación; la Sustentabilidad; el proceso ha sido complejo y complicado.Aún así, hemos logrado el reconocimiento de Conacyt y ser Premio Universitario a la Investigación en el año 2011. De hecho para estudiar el posgrado, tuve que conseguir una beca en el extranjero y mantenerme personalmente, ya que durante muchos años, en la época de mis estudios de posgrado, Conacyt tenía un énfasis en las Ciencias Exactas.

Este viernes cumplo 20 años en la UASLP, algunos datos pueden ser los siguientes: tengo un reconocimiento en Conacyt, en uno de los niveles más altos para las mujeres en la Universidad, he recibido reconocimientos y publicado 10 libros en lo local, nacional e internacional; además de una gran familia. Gracias a todas y todos los seres humanos que me han dado su apoyo, pero la realidad es una sola, en nuestro país las mujeres en la ciencia llevamos más de 60 años de retraso, comparadas con el contexto que vive una científica en Francia y no es por la capacidad.

El año pasado realizamos un video sobre la Mujer en la Ciencia, algunas de nuestras compañeras participaron. Este video se encuentra en el canal “¡Eureka TV!: de Ciencia y Tecnología a tu Alcance”, ojalá lo pueda revisar en el canal de Youtube, allí conocerá algunas de las más importantes reflexiones: https://www.youtube.com/watch?v=ypzl1ibZWzQ&t=22s.

Mañana tenemos su programa “En Sintonía con la Ciencia y la Tecnología”, 88.5 FM, 1190 AM, 91.9 FM-Matehuala e Internet, en vivo, el jueves a las 12:00 horas, nos visitarán de la Facultad de Ciencias de la Información.

Ojalá se comunique a lizyuaslp@gmail.com, estoy a sus órdenes.