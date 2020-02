Derechos Constitucionales

El día de hoy la celebramos, aunque el pasado lunes fue el día de asueto, la Constitución es el convenio macro que nos permite estar en un contexto de libertad, en un país como el nuestro.

Algunos de los principales derechos logrados son los siguientes: el derecho a la libertad de expresión, uno de los más importantes, diferir es construir en la diversidad de las conciencias, de pensamientos, excepto aquellos que excluyen y otro muy importante es el de la enseñanza. Inviolable la libertad de escribir y de expresarse en cualquier espacio, claro mientras no calumnie o difame a otra persona o grupo. La libre manifestación es también uno de los más importantes en nuestro país, uno de los derechos más importantes para poder avanzar en todos los ámbitos.

Uno de los principios fundamentales es el de igualdad de todos los habitantes y las prohibiciones de discriminación por razón de ascendencia, sexo, lengua, lugar de origen, religión, convicciones políticas, preferencias sexuales, situación económica o condición social. Lamentablemente esto no se respeta. Otro es el derecho a la identidad personal, a la propia imagen, a la intimidad personal y familiar y al honor (incluyendo el derecho a la reputación y al buen nombre). Por supuesto a todo derecho siempre hay obligaciones, algoque en México es muy, muy importante.

En el proceso histórico estuvieron la “Constitución de Apatzingán” de 1814 mejor conocida como los “Sentimientos de la Nación”; tenemos la “Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos” del 4 de octubre de 1824. Luego y muy lamentable la “Constitución Centralista” de 1836, para dar paso a la Constitución de1857 de Benito Juárez y dar paso final a la de 1917.El día de hoy la “Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos” nos permite tener libertad, que nos respeten como seres humanos y sobre todo seguir trabajando por un mejor país. Finamente reconmendaciones para evitar cualquier contagio de enfermedad respiratoria: no saludar de mano o de beso; cubrirse la boca al estornudar; no utilizar el celular de otra persona; limpiar y desinfectar objetos; no acudir a lugares concurridos; lavarse las manos, entre otras.

Para desarrollar la Ciencia y la Tecnología lo más importante es la libertad y ello es lo que garantiza la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, promulgada en 1917.