¡Eureka! | 3 de mayo, Día del Periodista

Hoy “3 de Mayo” tenemos el 30 Aniversario de haberse proclamado el “Día Mundial de la Libertad de Prensa”; por ende, “El día de la y el Periodista”, con el gran desafío de re-enfocar la libertad de expresión como un motor para los demás derechos, expresando lo esencial que es la libertad de expresión para disfrutar y proteger todos los demás derechos humanos.





Esta fecha se estableció porque en 1991 periodistas africanos elaboraron la histórica “Declaración de Windhoek”, seminario organizado por la Unesco centrado en el papel de los medios de comunicación libres, independientes y pluralista, en medio de las constantes presiones y la violencia que vivieron y viven los profesionales de África.





Como establece la Unesco: “La comunidad internacional se enfrenta a multiples crisis: conflictos y violencia, desigualdades socioeconomicas persistentes que impulsan la migración, crisis medioambientales y retos para la salud y el bienestar de las personas en todo el mundo, mientras proliferan la desinformacion en línea y fuera de linea, con graves repercusiones en las instituciones que sustentan la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos”.





Para la sociedad, para el ciudadano, todos los medios de comunicación son esenciales, no sólo los grandes y de marca. Recientemente han dado las mayores aportaciones las y los periodistas de lugares pequeños, en las regiones, en los municipios, en las provincias, construyen un periodismo en contextos totalmente adversos.





Sí, es necesario ampliar el reconocimiento a todas y todos quienes ejercemos el periodismo, sea en un país de altos ingresos, de medianos o de bajos ingresos. El periodismo siempre va a contribuir y no debemos olvidar las palabras de mi gran maestro, el doctor José Luis Martínez Albertos: “Los hechos son sagrados y las opiniones son libres”.





Y como ubica la Unesco se establece la conciencia: “El periodismo de investigación en todo el mundo pone en evidencia actividades delictivas y abusos que afectan a los derechos humanos de los ciudadanos. Gracias a la labor periodística se pueden garantizar, por ejemplo, el derecho a la salud o a la vida y ha sacado a la luz violaciones de derechos por malversación de fondos públicos, tráfico de seres humanos, actos de vigilancia ilegal, asuntos de discriminación y muchos más. Los asuntos de interés público revelados por las investigaciones de los periodistas han dado lugar a cambios políticos significativos en beneficio de la sociedad. Invertir en periodismo independiente de interés público es invertir en sociedades resistentes e informadas”.





Ser periodista significa un compromiso social, más allá del medio de comunicación para el cual se trabaja. La mayoría de las y los compañeros no son reconocidos, no ganan premios; pero, la mayor satisfacción está en el ejercicio diario y permanente, ese que no se mide. Y si alguien nos quiere celebrar a nivel local, estatal, nacional o internacional, debe ser hoy, “3 de Mayo”; las demás fechas ya son pasado.





