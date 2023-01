¡Eureka! | 100 años de Autonomía UASLP

El próximo 10 de enero llegamos a los 100 años; sí, un poco más de 36 mil 500 días de autonomía de nuestra Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP). El magno evento estará encabezado por el Rector, Dr. Alejandro Javier Zermeño Guerra, por la comunidad universitaria y por la sociedad potosina, la UASLP es de todas y todos.

Como hija biológica de la Facultad de Derecho e hija adoptiva de las Facultades de Comunicación y de Psicología, me uno a todos los eventos. Anote en su agenda: se iniciará con el concierto denominado “MinutoFest” el 9 de enero en Plaza Fundadores para recibir el día 10 con una fiesta musical de bandas compuestas por alumnos, académicos, ex alumnos, administrativos, entre otros.

El martes, a las 10:00 am, se tendrá la sesión solemne del H. Consejo Directivo Universitario en el Centro Cultural Universitario Bicentenario; luego, a las 13:00 horas, la ceremonia conmemorativa. Asistirán al evento líderes de diversos espacios del ámbito nacional, estatal y local. Son 100 años de una historia, ojalá se haya convocado a las autoridades federales de la SEP; al Gobernador, Lic. Ricardo Gallardo Cardona; al Presidente Municipal de la capital, Lic. Enrique Galindo Ceballos.

Ese mismo martes, a las 19 horas, estaremos en el Concierto del Centenario que presentará la pieza musical conmemorativa. La orquesta sinfónica de la Universidad, dirigida por el Mtro. Alfredo Ibarra, interpretará la novena sinfonía de Ludwing van Beethoven y la composición inédita para la máxima casa de estudios.

El miércoles 18 de enero, también en el Centro Cultural, se realizará la conferencia magistral del doctor Daniel William Phillips, Nobel de Física 1997. En cada una de las Facultades y Campus de la UASLP, se tienen previstas exposiciones fotográficas, fílmicas, intervenciones y presentaciones teatrales.

¿Qué es la autonomía? En mi reflexión este es un término que no puede describirse de manera simplista, ni desde la visión sesgada de una experiencia personal. La autonomía educativa en este siglo XXI y en el 2023 debe fundamentarse en la complejidad de la educación, como dice el gran sociólogo Edgar Morin.

El término autonomía evolucionó a 100 años de su inicio, ante el progreso y desafíos sociales, es la responsabilidad institucional con la visión más progresista, es la tolerancia, es el respeto, es la búsqueda de consensos para avanzar en el ámbito nacional y local, en el contexto de los derechos humanos: para las mujeres, para los hombres, para la comunidad LGBTQ+, para la niñez, para la juventud, para las personas adultas mayores, para los grupos vulnerables, para la sociedad en general.

Tengo mucho que decir acerca de este término el cual festeja un centenario y sus compromisos para el futuro a corto, mediano y los siguientes 100 años. Reiterar, las universidades tienen un pensamiento universal inclusivo en el hoy, no sólo para quienes han estado en sus aulas, para la totalidad de la población. No puede tolerarse, más bien, no debemos aceptar la exclusión por mínima que sea, aquí deben converger las diversas corrientes, por ello es la “Universidad”.

