Espacio Tec | Umwelt – lo que el mundo natural nos puede enseñar sobre la empatía

Soy un gran fan de los libros de ciencia. Sé que esto puede no ser una sorpresa ya que soy profesora de ciencias, pero disfruto muchísimo aprender más sobre ciencia, específicamente sobre la naturaleza y el medio ambiente. Uno de mis autores favoritos es Ed Yong, un periodista científico que colabora con The Atlantic y ha publicado dos libros: Yo Contengo Multitudes (¡uno de los mejores libros que leí el año pasado! Pero ese es tema para otro artículo) y Un Mundo Inmenso. Un Mundo Inmenso habla de los mundos sensoriales de otros animales y ahí es donde me topé con este término: Umwelt.

Umwelt es un término que definió y popularizó Jakob von Uexküll en 1909. Este término proviene de la palabra alemana para medio ambiente, pero no se refiere solo a su entorno. Umwelt es la parte del entorno que un animal puede sentir y experimentar: su mundo perceptivo. Yong escribe, en la introducción del libro, "Si tuviéramos reunidos a diferentes criaturas en una habitación imaginaria, ellas podrían estar ocupando el mismo espacio físico y tener Umwelten completamente diferentes..."

Qué idea tan interesante, ¿no? Uexküll explicó el término usando la metáfora de que el cuerpo de un animal es su “casa”. Esa “casa” tiene varias ventanas que dan a un jardín. Lo que el animal ve a través de esas ventanas se convierte en el mundo del animal. Nunca parece ser una sección del mundo sino “el único mundo que pertenece a la casa, su Umwelt”. ¿No es eso lo que nos pasa a nosotros también? Lo que podemos experimentar y percibir está relacionado con la casa que habitamos. Esa casa se construye con nuestras actividades, nuestra crianza y nuestra cultura.

Mientras camino por las calles de la ciudad o por los pasillos del centro comercial, me doy cuenta de los muchos Umwelts que colisionan. Veo personas a las que claramente les gusta el deporte, todas las señoras que van de compras, personas que van y vienen de su trabajo y también a multitudes de niños jugando. Todos percibimos el mundo diferente y creo que somos muy rápidos para juzgar. En el mundo natural (en la sabana, por ejemplo) hay elefantes, cebras, gacelas y otras aves e insectos. Todos ellos viven en su propio mundo, interactuando de maneras que benefician a su evolución.

El diccionario Merriam-Webster define la empatía como “la acción de comprender, ser consciente, ser sensible y experimentar indirectamente los sentimientos, pensamientos y experiencias de otro”. Cuando reconocemos los diferentes Umwelts que tienen las personas, reconocemos que no todos tienen que pensar de la misma manera sobre las cosas o dar la misma importancia a algunos temas. Por supuesto, como comunidad, compartimos algunos problemas que nos preocupan. Pero la situación es que queremos que todos piensen lo mismo, sobre todo. ¡Y eso simplemente no es posible! Lo que nos dice la empatía es que deberíamos imaginarnos viviendo en otros Umwelts para entender de dónde viene la gente y qué experiencias y conocimientos han dado forma a su percepción del mundo. Creo que, si hiciéramos esto, podríamos formar una red muy grande con intereses compartidos, donde podamos interactuar y colaborar y algunos otros espacios donde podamos mirar desde lejos y respetar.

Los animales han estado viviendo y evolucionando en paz desde el principio de los tiempos. Forman comunidades e interactúan con otras especies sin problema. Si nos tomamos el tiempo para observar y estudiar sus comportamientos y qué "principio superior" obedecen, podríamos modelar algunos de nuestros propios comportamientos a partir de ellos. Hacer que todos se sientan en paz con sus propios Umwelts y reconocer sus experiencias es algo que nos puede llevar muy lejos como sociedad. Y eso es algo que necesitamos ahora mismo.

SEMBLANZA DRA. BRENDA VERDUGO:

Brenda Verdugo González es Ingeniero Químico con especialidad en Procesos por parte de la Universidad de Sonora, con maestría en Docencia en Educación Superior y doctorado en Ingeniería Química con especialidad en Ingeniería Ambiental por parte de la Universidad de Arizona, Estados Unidos. Está certificada en Global Learning para impartir cursos en el Programa Multicultural de la PrepaTec y también en el Programa INSPIRA para impartir clases en educación continua. Ha sido profesora de la Escuela de Ingeniería impartiendo materias del área de Matemáticas y Química. Es Profesora Asistente en PrepaTec San Luis Potosí donde imparte materias en el área de Ciencias y Matemáticas.