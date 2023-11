Espacio Tec | Más allá de una venta, Marketing

En la actualidad, se tiene la percepción de la Mercadotecnia como la profesión dedicada únicamente a vender, incluso la RAE la define como “el conjunto de principios y prácticas que buscan el aumento del comercio”, sin embargo , estudiosos del área han establecido un concepto distinto que abarca puntos de la Mercadotecnia moderna. Es el caso de Philip Kotler, quien es conocido como el padre de la mercadotecnia, quien la define como el “proceso social y administrativo mediante el cual grupos e individuos obtienen lo que desean a través de generar, ofrecer e intercambiar productos de valor con sus semejantes” (UVP, 2021). Es asi que viendo las diferentes perspectivas entre ambas definiciones la diferencia que podemos ver se encuentra en el valor agregado que se le genera ahora al cliente, no necesariamente a la empresa.

En este orden de ideas, el cliente ahora se encuentra en el núcleo. Ahí es cuando las investigaciones de mercado buscan detectar e incluso anticipar necesidades, gustos, preferencias, entre otros datos. Esto es con el fin de conocer detalladamente al consumidor y proveer lo que realmente necesita, generando así un mayor valor agregado. Retomando una de las tareas antes mencionadas de las cuales un mercadólogo se encarga, el hecho de anticipar y detectar necesidades es un trabajo complejo. Ya que como el reconocido publicista David Ogilvy, nombrado por otros como el padre de la publicidad moderna, estableció que “el problema de la investigación de mercado es que la gente no sabe lo que siente, no dice lo que piensa y no hace lo que dice” (ReasonWhy, 2017). Es por ello, por lo que a través de los años se han desarrollado técnicas y disciplinas para ser más acercados a lo que se demanda. Este es el caso del Neuromarketing.

El Neuromarketing siendo una disciplina basada en principios de neurociencias, estudia el comportamiento del consumidor a través de los estímulos nerviosos y cerebrales. Esta disciplina es apoyada por herramientas tecnológicas tales como lentes Eye Tracker que registra el seguimiento ocular y donde a través de mapas de calor se puede percibir qué es lo que más le más le llama la atención al cliente, y por cuánto tiempo lo estuvo observando. Igualmente, el Galvanic Skin Response el cual mide el estado emocional del consumidor a través de la sudoración emitida por el mismo. Otro instrumento que por medio de ondas cerebrales detecta las emociones tanto positivas como negativas, es llamado electroencefalograma, sin embargo, hay más herramientas.

Con lo anteriormente dicho debemos ir más allá de una venta, posicionar en el centro del negocio al consumidor es primordial. La Mercadotecnia ha desarrollado sus propias disciplinas en apoyo de otras áreas, con el fin de seguir conociendo a su cliente y brindarle lo que necesita, teniendo como ganador del mercado a aquellos quienes brinden propuestas de valor y generen ventajas competitivas a las empresas.

Paulina Pozos Riaño, estudiante de la Escuela de Negocios.

Dra. Mariana Cordova Contreras, profesora de la Escuela de Negocios.