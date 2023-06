Espacio Tec | La cuarta ola del feminismo en las organizaciones

Opinión Nuria Rojas

La cuarta ola del feminismo en el contexto organizacional está caracterizada por la lucha frente a la paridad salarial y el incremento en la proporción de mujeres en puestos directivos.

Hablando de paridad salarial, es urgente que hombres y mujeres reciban el mismo sueldo por desempeñar las mismas actividades. De acuerdo con información obtenida del portal Statista, actualmente la brecha salarial de género mundial es de 0.83, tomando en cuenta todos los sectores e industrias; lo que indica que por cada dólar que ganan los hombres las mujeres ganan 0.83 centavos.

¿Por qué existe esta brecha? Existen dos grandes vertientes que pueden ser exploradas:

De acuerdo con textos inspirados en la feminista Simone De Beauvoir, los símbolos que encasillan a la mujer como madre y esposa la atrapan en ideales imposibles y le hacen relegar el yo y su situación individual. A pesar de que hoy en día muchas mujeres están incorporadas en la fuerza laboral, el estereotipo cultural y las presiones sociales de generaciones pasadas las siguen obligando a que su principal enfoque sea la maternidad y el hogar, ejerciendo presión sobre ella que le impide desarrollarse ampliamente en lo laboral, limitando el tiempo que le dedica a su profesión y ejerciendo coerción sobre las decisiones que toma. Estos obstáculos podrán vencerse una vez que se garantice que las labores del hogar se distribuyan de manera equitativa con su pareja, esposo o con quien comparte su hogar, para que puedan dedicar más tiempo a lo laboral, buscar oportunidades y no detener su desarrollo profesional durante las etapas cruciales. ¿Por qué hablar del desarrollo profesional en etapas cruciales? Se ha demostrado que al inicio de la carrera profesional existe una mayor paridad salarial, sin embargo, al paso del tiempo y por diversos factores como el enfoque en la pareja, maternidad y el hogar, esta disparidad se acrecienta cuando buscan retomar su rol en las organizaciones. El otro aspecto que influye en esta brecha salarial es con relación a las oportunidades laborales, la promoción hacia puestos de mayor responsabilidad y con más visibilidad. Este fenómeno se denomina techo de cristal, pues es algo que impide que las mujeres suban la escalera organizacional de manera silenciosa e invisible. A nivel mundial, el Índice Global de Brecha de Género en 2022 indica que la brecha en el área de participación económica y oportunidades es de 60.3% a pesar de que la brecha educativa mundial es de 94.4%. Específicamente en el área de participación económica y oportunidades, México obtuvo un puntaje de 59.7% (muy cercana a la brecha mundial), lo que indica que las mujeres tienen un 40 por ciento menos probabilidades de tener las mismas oportunidades laborales que los hombres. Con esto surgen dilemas relacionados con la inequidad e injusticia pues no hay justificación ante esta diferenciación más allá del género. ¿Qué propongo ante esta situación? En lo individual debemos cuestionar, renegociar y redistribuir las labores del hogar. En el aspecto laboral, ser más objetivos al brindar oportunidades de crecimiento y empleo, brindar y reconocer por igual sin importar el género. Te propongo además ser embajador/a de otras mujeres, dejar de presionarnos bajo estándares del pasado y apoyar su crecimiento en la escalera organizacional, ¿de cuántas mujeres hablas bien cuando no están presentes? ¿a cuántas mujeres has reconocido por su trabajo? ¿a cuántas mujeres has buscado promover o visibilizar?. Sigamos reflexionando en estos temas que son de interés para muchos en los diversos escenarios y contextos que se presentan.

Semblanza:

Nuria Rojas, Ph.D. Directora de Entrada y Profesora del Departamento de Contabilidad y Finanzas del Tecnológico de Monterrey en la Región Monterrey.