Espacio Tec | La Algarabía de Marvely Costanzo

Con Shakira de fondo y el himno de las mujeres económicamente independientes (o sea Bzrp Music Sessions, Vol 53) , una gran energía inundó las instalaciones del piso numero cinco del Tecnológico de Monterrey Campus San Luis Potosí; este viernes 17 de febrero alrededor de las 4:·30 pm se llevó a cabo un evento sin precedentes para las mujeres que soñamos con ver crecer nuestros proyectos de emprendimiento; les platico que en esta primera edición del #ForoSheLeader edición 2023 tuve el honor de ser reconocida con este galardón por parte de una gran comunidad de mujeres que forman parte de la organización encargada de todo este evento “CONEXIA”.

And I say YES…

Esta aventura comenzó hace aproximadamente 5 o 6 meses cuando Dulce Juárez me citó en un café y con una formalidad y precisión me platicó su proyecto y tengo ser super honesta. Desde el momento que comenzó a platicarme que el objetivo es hacer una gran comunidad de mujeres a nivel regional para generar negocios entre todas, desde luego que me emocioné muchísimo y sin preguntar nada mas le di el sí, un sí rotundo y decidido ¡Sí¡

Con la presencia de una gran comunidad de mujeres emprendedoras y empresarias, con mujeres con una carrera consolidada y aquellas que están comenzando en estos menesteres de ser las dueñas de sus propios negocios me encontré con la gran oportunidad de conocer proyectos que me hicieron reconocer el liderazgo y el talento de ellas, las que luchan todos los días por permanecer en el mercado, gracias a todas ellas por compartir sus proyectos y hacernos parte de esta fuerza laboral.

De Pandemic collapse a ser reconocida entre los 100 mexicanos más creativos por Forbes

Una de las sensaciones más bonitas es esa presión que sientes en el pecho y un poquito en la garganta y unas ganas de gritarle al mundo: “vean a esta mujer brillar”, eso sentí ayer por la noche al escuchar a mi querida Moon Venture hablar de su paso por un año catastrófico como lo fue el 2020, creo que no fue la única persona que sintió que se le terminaba la vida, debo confesar que a mi también me dio ese temor de morir infectada por un virus que provenía de sabe donde y se incrustaba en tu aparato respiratorio para hacerte morir lenta y dolorosamente, pero bueno, no quiero distraerte con esa historia. Mejor te platico como esta joven y talentosa potosina ha conquistado grandes marcas como Adidas, Benito Santos, Netflix, NBA entre muchas otras.

Moon es una joven y talentosa potosina que ha conquistado con su arte las cúspides corporativas más peleadas en la industria del entretenimiento y de la moda en USA y Europa. Moon Venture es potosina (no sé si lo he dicho lo suficiente…) y eso me llena de amor y de orgullo por nuestras mujeres que están rompiendo con toda expectativa dentro y fuera del nuestro país. Ella nos contaba su experiencia desde haber terminado su tesis en línea (como la mayoría de la comunidad estudiantil en el mundo), a través de una computadora y en un ambiente de aislamiento social, donde la angustia, la ansiedad y el sobre pensar en el futuro la tenía presa y literalmente en su casa sin poder salir.

Por fin llegó el momento de empezar a salir y a reincorporarse a las actividades en la famosísima “nueva normalidad”, que esta frase al recordarla en mi cabeza sólo llega la imagen de todas las personas portando mascarilla y con los bolsos equipados con al menos un gel o spray o toallitas anti bacteriales y un escudo invisible que separaba a un ser humano del otro, pero no me quiero desviar, resulta que Moon comenzó a pintar un mural (ella nunca se imagino ser muralista y woow, es la mejor), tuvo la astucia de grabar el proceso y subirlo a sus redes sociales y en muy poco tiempo su video se había hecho viral, o sea había dado la vuelta al mundo y con ello llegaron muchas invitaciones a colaborar con distintas marcas y proyectos. Dice Moon que ella decía que SÍ a todo, con miedo, ¡pero lo hizo! Y es de las mías, ¡vamos hagámoslo¡, siempre se gana y ella, ella es una GANADORA.

El trabajo realizado para “Hola México Film Festival”, la llevó a ser reconocida por la revista FORBES, entre los cien mexicanos más creativos del mundo. Ella nos habló de su experiencia al estar al frente de este festival y con esa sonrisa y sus ojos que brillaban tanto que iluminaron el lugar en el que nos encontrábamos y mientras tanto yo me sentía tan orgullosa de aquella mujer que estaba en el escenario que me propuse de manera decidida a que ese orgullo que me de haberle conocido poderlo transmitir.

Una mujer en un mundo de ruedas

Nazaret Black una mujer regia e imponente con una presencia muy fuerte y un tono de voz que te hace que le pongas atención en él segundo dos que comienza a hablar. Estoy fascinada con su historia de vida y la fuerza que transmite cuando nos habla que to-do, absolutamente todo se trata de dinero y que lo más valioso que tenemos es nuestro tiempo, y ¿sabes qué?, eso es totalmente cierto.

Nazaret es la CEO de ZACUA, una empresa mexicana instalada en Puebla que se dedica ni más ni menos que a armar autos. Ok, vas a decir “Ajá y eso ¿qué tiene de interesante?”, pues ahí te va, acomódate donde estés leyendo esto. Zacua es la primera armadora de autos eléctricos en México, pero además de que su mera mera es una mujer, su equipo de trabajo esta formado al cien por ciento de mujeres. Esto es maravilloso y justo ahora en mi cabeza escucho aplausos y sí, se lo merece.

Quedé completamente impactada con su historia de vida y la generosidad con la que nos relató como fue para ella llegar hasta donde se encuentra en este momento y cómo hace que su tiempo tenga ese valor económico que muchas veces desdeñamos.

Si te interesa, te invito a que la conozcas este próximo 22 de febrero en la feria de proveeduría organizada por la Dirección de Desarrollo Económico del ayuntamiento de la capital. Que, por cierto, es una de las Direcciones que mejor está trabajando porque quien la encabeza es una persona altamente comprometida, el Doctor Jaime Chalita y que lo felicitamos por su visión y si te interesa asistir, te invito a que visites las redes sociales de dicha dirección y puedas registrarte para que no te pierdas la conferencia de Naza y de muchos ponentes que seguro te van a interesar si estas en la onda del crecimiento empresarial, y además es un evento totalmente gratuito.

La juventud arrasa con todo y las mujeres conquistamos todos los espacios

Te platico que además de haber sido galardonada con el reconocimiento #SheLeader2023 me tocó participar en foro maravilloso con mujeres que merecen todo mi respeto y admiración. Mi mayor gozo fue escuchar las palabras de una mujer joven, brillante, profesional y con un aspecto bastante sobrio y muy gentil.

Daphne Chalita nos habló de su experiencia al entrar de lleno a trabajar en la empresa familiar llamada “Grupo Libano”, nos platicó sobre esa cultura empresarial que tuvo que adaptarse a la nueva generación de integrantes. Tres hospitales conforman este grupo y una familia de hermanos que su apellido es sumamente reconocido y querido por las y los potosinos. Así que Daphne se integra de lleno a la administración de estas empresas y con mucha claridad habla de la transformación que ha tenido el hospital con la gestión y la visión femenina.

Así que mantén tu atención en pleno porque estoy segura de que este grupo irá más allá de los proyectos locales y veremos como se expanden a nivel nacional porque traen todo para lograrlo.

Me falto espacio para hablarles de mi socia y amiga Romina Sacre que estuvo presente en el Primer Foro She Leader 2023 realizado por Conexia y toda su buena vibra que transmite, pero espera, nos leemos en un par de semanas y te cuento quien es esta mujer.

Y, ha llegado el momento…

Como todo, hay un inicio y un fin, además que no quiero aburrirte con tanta algarabía y sólo quiero agradecerte que hayas llegado hasta este punto de la lectura, gracias infinitas por leerme, espero te haya gustado y si no fue así pues no te preocupes porque trataré de hacerlo mejor para mi próxima colaboración, por favor mándame tus comentarios al siguiente correo: hola@marvelycostanzo.com o bien puedes escribirme a mis redes sociales y yo personalmente estaré atenta y respondiendo todos y cada uno de los mensajes; en Twitter @marvelycostanzo, en FB @MarvelyCostanzo y en Instagram igualito @marvelycostanzo y bueno si eres fan de tiktok puedes ir a seguirme @marvelycostanzo.

Abrazo y todo mi cariño para ti que leíste mi colaboración, mi agradecimiento para El Sol de San Luis por este espacio y la generosidad de su director, gracias Ricardo.

SEMBLANZA

Marvely Costanzo

Adriana Marvely Costanzo Rangel nació en la ciudad de San Luis Potosí. Estudió la licenciatura en Ciencias de la Comunicación y una maestría en Administración Publica; sin embargo, su trayectoria laboral comenzó desde los 16 años en la empresa de su familia, Chocolates Costanzo. Empresa que, además de emblemática en el estado, también ha sido un referente cultural y forma parte de la vida de potosinas y potosinos, asimismo, ha enamorado a foráneos que han probado sus productos y también por la valiosa aportación a la gastronomía del estado, ya que Costanzo ha sido una marca reconocida a nivel nacional por más de ochenta años por la calidad y sabor de sus chocolates y caramelos.

Dentro de su trayectoria en el rubro empresarial ha repuntado como líder de opinión y ha destacado por sus valiosas aportaciones a la sociedad potosina. Marvely Costanzo es reconocida por su gran ímpetu y asertividad para los negocios con una visión humanitaria y vanguardista. Fue presidenta de Nuestro Centro A.C., en donde desarrolló su capacidad de gestión entre autoridades y sociedad civil para mejorar y corregir situaciones que aquejan al Centro Histórico de la ciudad.

Con un gran carisma y sensibilidad social fue nombrada Embajadora de la Paz en 2015; forma parte del Consejo de Desarrollo Económico para la Pequeña y Mediana Empresa, siguiendo la línea de gestión es consejera en CANACO SERVYTUR y, además, consejera en COPARMEX.

Su activismo y fuerza no queda solamente en el ámbito empresarial, también es una mujer que retribuye a la sociedad trabajando activamente por los derechos de las mujeres y grupos vulnerables, fungiendo muchas veces como enlace entre el gobierno, la iniciativa privada y las asociaciones civiles.

Su trabajo y trayectoria es reconocida también en el ámbito cultural y académico por el gran interés que muestra y lleva a hechos concretos para promover una identidad cultural, histórica y de pertenencia de su estado, que, en palabras de ella, “amar a San Luis Potosí es valorar nuestra historia, nuestra cultura y nuestra fuerza”.

Por su valiosa trayectoria política, Marvely Costanzo fue candidata en las pasadas elecciones a la gubernatura de San Luis Potosí, y en diciembre de 2021 fue nombrada Consejera Ciudadana Nacional de Movimiento Ciudadano.