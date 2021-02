Espacio de reflexión

La sociedad se pierde, reclama el sentido comunitario pero, realmente no lo quiere. Ahí es donde se cuelan los intereses espurios y las ansias por el dinero público y el poder que representa. Aparece la mezquindad, las ganas de quedarse con las pertenencias comunes, las de todos.

Los partidos políticos, todos, viven del dinero público, del que pagamos a través de impuestos y que sería un dinero, aunque muy caro, necesario, que debería asegurarnos una democracia efectiva, una relación social satisfecha en el bien común, responsabilidad de exigencias gregarias, y desde luego un país que sea verdaderamente de todos y no de quienes pretenden representarnos, pero que, jamás lo han hecho.

El hartazgo de quienes vivimos en este, nuestro Mexico, es enorme de quienes trabajamos, mujeres y hombres, sosteniendo al País, muy enfadados, deberíamos estar, de las triquiñuelas, artificios al margen de la ley, de quienes en desayunos, comidas y cenas a expensas del dinero público, llegan a acuerdos a espaldas de la ciudadanía, componen el tablero electoral o, electorero, para dejar la opción, marcadamente a propósito, dirigida por quien votar. Perversas las acciones, pragmáticas y sin valor ético, menos moral.

Sin importar estar ante el desprestigio de las acciones corruptas de muchos impresentables, aún así, luchan encarnizadamente por tener un orilla de juego político en los diferentes partidos, y estos, ceden ante la traición, una vez más, a la sociedad.

Las candidaturas de ciudadanos que desean cambiar para bien el rumbo del país, no llegaron. Aún cuando las deudas sociales de los partidos políticos, se acumulan con enorme des vergüenza, cuestionados políticos, a pesar de lo que nos han robado, ferozmente pelean por seguir siendo lacras del sistema sostenidos por todos los que trabajamos.

Lo que hemos visto en la semana que terminó, es increíble. Los enemigos jurados, en la arena política, pero igualmente en lo personal, se reconcilian de la forma más miserable para asistir juntos y fortaleciéndole, a una contienda electoral, de la cual habían sido derrotados preliminarmente. Buscaron refugio de limosna.

Pero que difícil, tratándose del ego y la soberbia de las personas para aceptar una derrota en donde se compite, pudiendo ganar o, perder, y al perder se busca, como seguir adelante, aún a costa de la traición y lo abyecto.

Que clase de Gobirno se construye o, se podría construir, entre antaño enemigos, para que cuando se llega a ganar, las envidias, los egos, la avaricia, el pleito por dinero y poder, los vuelva a desunir, incurriendo en una guerra mortal para ellos, pero lo peor, para el Pueblo de San Luis Potosí.

¿Estamos en las manos de esos políticos? Absolutamente si, y por nuestra propia culpa. Nos hemos alejado de la conciencia social, del bien hacer y el bien decir, de lo que nos sirve a todos y, no solo a unos cuantos. También en la sociedad hay esquiroles mezquinos que operan a favor de quienes nos lastiman. Que locura viviremos en las próximas elecciones.

Es la lucha por el poder mismo, solo por ello. El servicio al público, aún cobrado con sueldo, no es ya más. “Tu votas por mi, incluso te ruego por ello, pero cando gane no me veas, no me busques, no eres digno de hablar conmigo” . Así nos han tratado quienes dicen ser nuestros representantes. Con influyentismo descarado para hacer de las suyas.

La gente tiene que despertar y realmente tomar sí corresponsabilidad en gobernar, en hacer sentir la necesidad de ser nosotros los dueños de nuestro destino común, lo cual nunca será realidad, si solo nos fijamos en una visión corta y egoísta.

Tendríamos que ver por tanto que nos sirve a todos: agua, seguridad, economía, estímulos, vivienda, calles iluminada, pavimentación, salud, educación, vamos oportunidad a las personas. Ninguna conquista social ha sido voluntad política, han sido luchas de la sociedad, ganadas cuando nos ponemos de acuerdo.

¿Que ha hecho tu gobierno por ti ciudadano?

@jaimechalita