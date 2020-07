Espacio de Reflexión

En el nombre del Pueblo, lo comenté la semana pasada, se han cometido enormes errores y hurtos. Con la imagen de patriotas, se atreven a presentarse muchos dedicados a las promesas de campaña políticas,para que, luego san descubiertos, tarde que temprano en sus ilícitas actividades,

Quienes continuamente se han querido ver como héroes en diferentes momentos de nuestra historia muy contemporánea, claro; ofreciendo ilusiones de progreso en términos de lo que nos importa para las aspiraciones de las personas, han quedad con enormes deudas de cumplimiento, y las promesas hechas a la sociedad, han sido explotadas sin importar el sufrimiento que ocasionan, de quienes ha podido salir adelante, pero igualmente, de quienes no lo han hecho en sus vidas.

Así, casi todos ha caído en el engaño a la población y, quienes nos han administrado en lo público, sin importarles realmente el pueblo, y lo que nuestro País sufre. Pero de verdad, es lo mismo para quienes tienen dinero, como para quienes no lo tienen. Se sirven de los demás polarizando a quienes vivimos en nuestra Patria.

La polaridad social sigue en la conveniencia de quienes gobiernan, y no solo de ahora, esa es nuestra historia humana de Mexico. Abusos no faltan pero, igualmente nos seguimos dividendo más y más.

No puede haber héroes en Mexico en ninguna parte de nuestra sociedad, mientras exista falta de oportunidades económicas, de estudio, y culturales, cuando menos, y con todo ello, hambre en muchos hogares.

La corrupción expuesta por muchas personas valientes que lo han denunciado desde hace muchos sexenios, desde luego sin éxito, ha hecho que muchos han acumulado cantidades de dinero y propiedades, fuera de la imaginación de las personas trabajadoras pero, aún siguen ahí defendiendo lo hurtado y también me refiero al robo de las ilusiones y sueños de jóvenes que posiblemente, han tomado el camino equivocado, pues ellos sólo cuentan como un número mas que vota para ayudar al nuevo dueño del poder en turno.

Hoy la ley no se aplica o, si se hace, cae en lo conveniente y lo negociado, así, jamás se terminará la impunidad que tanto duele.

Las personas que trabajan todos los días, desde el más humilde hasta el más encumbrados, en su inmensa mayoría, no son culpables de los despojos sociales pero si, quienes habiendo prometido el crecimiento a doble de lo que venía sucediendo en Mexico no han cumplido y, no hablo de esta pandemia, pues las las desiciones se tomaron desde el triunfo de la 4 T.

Hoy en medio de la tragedia de salud, económica y de inseguridad, la desunión entre nosotros, crece y cada día más. Así, imposible vencer la adversidad desde nuestro País, y menos en el contexto internacional.

El horizonte es más obscuros que nunca a expensas de la mezquindad y hambre de poder y dinero público.

La salud, la economía y la lucha en contra de la violencia, deben ser lo que nos una para poder triunfar juntos, así tiene que se o seguiremos perdiendo.