Espacio de Reflexión

Las ideas que se generan en las diferentes formas de comunicación, siempre tiene una intención y van dirigidas a lograr metas a las que se quieren llegar.

En los lugares en donde se me permite expresar mis ideas, lo cual agradezco, especialmente, en este prestigiado medio, casi nunca ha sido mi intención considerar la mención de nombres para personalizar lo que es de interés gregario.

Creo que es y, sería siempre más importante considerar y si, consignar visiones en las que trato de retratar la realidad según la veo, y alimento con la ayuda de comentarios de amigas y amigos para ser más adecuado, conciliando ideas que nos permitan avanzar como grupo social que se inserta en la conciencia de la sociedad en lo general.

De cualquier manera hay dos eventos, que parecieran separados y sin conexión alguna, si no es que se tratarse de la misma persona, que me parecen de la mayor relevancia y trascendencia para las libertades de la sociedad y que se han tratado de poner en peligro y en las dos me ha tocado estar, en una de ellas presente y en la otra enterarme desde la CDMX en la declaratoria de la intención, recientemente de Alfonso Ramirez Cuellar, presidente de MORENA.

Los aliados de la transformación de nuestro País, se ha quedado muy cortos y se han expuesto en su postura retrograda excepcionalmente. De verdad quisiéramos muchos esta gran transformación pero, con la competitividad y modernidad, en la democracia y transparencia que no termina de llegar.

Esta modernidad y transformación de nuestro País, querríamos fuese de verdad de avanzada, de progreso, que aunque no sea del agrado de ellos, tendría que darse y no retrasar más el crecimiento y desarrollo de Mexico, para entonces ser felices realmente y no sólo en las ideas que intentan disfrazar una realidad. En el mes de enero de 2019, nos visitó como fue de gira por los estados de nuestro País, Alfonso Ramírez Cuellar, promoviendo el regreso del pago de la tenencia de los automóviles, lo cual desde luego hubiese sido una duro golpe a la economía de quienes, en el discurso se pretende proteger: a los que menos tienen.

Un segundo tema de relevancia, es la propuesta del partido que preside Ramirez Cuellar: las facultades del INEGI para revisar el patrimonio y financiero de las personas. ¿Se figura Usted un Estado totalitario? La libertad de sus conquistas patrimoniales bien habidas y su estado financieros en manos de terceros “patriota” que pudieran dañar a cualquiera que no se prestaran a sus pretensiones y las corrupción como es, siga aumentando.

La sobre regulación que se pretende, encamina ya, a un Estado dominador de sus patrones y no es así. Los estados totalitarios se encaminan a limitar las libertades conquistadas, regresando al dominio de la persona, aún cuando se niega, los hecho demuestra lo contrario.

La misma persona, con dos propuestas desafortunadas y experimentales para ver y sentir la reacción popular, y en ambas ocaciones ha sido a la altura de las conquistas de los ciudadanos. La defensa de ellas no se regatea.

Las libertades conquistadas por nuestros antecesores, pagadas muchas veces con sangre, se defiende así, con la vida.