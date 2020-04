Espacio de reflexión

México enfrenta ya situaciones de mucho hartazgo en su sociedad en lo general, pero igualmente en el sector político, empresarial y en muchos casos en el sindicalismo, representando una gran parte de mexicanos, mujeres y hombres que producen para sus hogares, pero igualmente para la riqueza de la nuestra Patria.

El fondo de todos estos problemas, llámese ahora de emergencia sanitaria o, de economía devastada por lo diversos problemas que enfrentamos, es, como lo he comentado en muchos foros, el dinero público y el poder. Agregaría un elemento más, la egolatría de las personas queriendo trascender a fuerza de todo, incluso de matar, no permitiendo que las ideas, aunque buenas de otros, sean bienvenidas e incorporadas hasta en la gestión pública.

Se sacude la tranquilidad de la Semana Santa. Cuatro gobernadores, manifiestan su inconformidad públicamente con el Pacto Fiscal que se tiene desde hace muchos años con la Federación, buscando un trato más Justo.

Todos lo gobernadores, significativamente son de diferentes partidos políticos: Enrique Alfaro de Jalisco, de Movimiento Ciudadano. Jaime Rodríguez de Nuevo León, independiente. Francisco García Cabeza de Vaca de Tamaulipas, del PAN. Miguel Riquelme de Coahuila, del PRI.

Abre el expediente el Gobernador de Jalisco con las declaraciones, en primera instancia que los empresarios del Estado que gobierna, ya le han planteado al Presidente, la necesidad de revisar el Pacto Fiscal de inmediato y cuentan con todo el respaldo de su Gobernador, diciendo que son muchos estados cansados de los abusos de la Federación y del mal trato que se recibe.

Jaime Rodríguez, El Bronco, comentó que el Pacto Fiscal es muy viejo y habría que ayudarlo a bien morir, además sin ninguna reserva declaró que, sí es injusto, apoyado por los gobernadores de Tamaulipas y Coahuila.

Todos los gobernadores mencionados, coinciden en cuanto a una revisión de este Pacto Fiscal. Todos igualmente se pronuncian por una convención Nacional, para modificar las nuevas relaciones entre gobiernos y la Federación. Igualmente todos amenazan de no ser escuchados, encausar las vías legales para salirse de este Pacto con la Federación.

Horizontes muy complicados se avecinan en nuestro horizonte gregario, en el espacio común, pero también, en nuestra vidas en lo particular , dentro de nuestros trabajos y, sin tomar a equivocarme, en nuestras familias.

Existe ya, y creciendo cada día, una polarización de los mexicanos que en medio de esta pandemia y volatilidad económica nos debilita como País. Todo lo que se vemos en la información cotidiana, es crecimiento de enfermos de COVD19, muertes ocasionadas por este virus y la debacle económica, de la cual Mexico, dejó de ser actor principal y el lugar que teníamos en la economía mundial lo hemos perdido. Ahora dependemos y, en mucho, de las decisiones que sean tomadas por otras potencias económicas.

Lo que proponen los gobernadores antes enunciados, es justo, sí, pero a la vez complicado cuando tenemos en nuestra República, un Sureste muy pobre y no puede ser descuidado por ningún motivo. Indiscutible, el Pacto Federal Fiscal tiene que ser modificado cuidando a quienes no tuvieron la oportunidad de crecer por la razón que se quiera, pero que, si no lo hacemos enfrentaremos otra situación, o, quizás más grave, como la de diciembre del 94.

Siempre he sostenido que fuera de intereses y egos, es la sociedad, sumada a los fines superiores de interés común, y son muy claros, es que trasformaremos nuestra Patria, por una mucho mejor. Empeño mi palabra que así es porque la historia lo demuestra. Ningún cambio que ha beneficiado a la población, parte de una voluntad política y sí, del pueblo mismo.