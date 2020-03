Espacio de Reflexión

Con independencia de ser bueno o malo, quienes han llegado a la presidencia de la Republica Mexicana, no hay precedente de tanta polaridad social que nos mantenga apartados y en la conciencia social ir borrando el sentimiento del amor por nuestra Patria, a nuestro gran País. Parece que ahora si, hay mexicanos de diferentes calidades, en cuanto a sus filias ideológicas y que por ello no sería, para algunos vivir en este País, al que pertenecemos.

Aún cuando se apela a la historia de nosotros, en la que se construyó Mexico, con sus pluralidades, en referencia al festejo de nuestras fiestas patrias y, a la instrucción en las escuelas en el recuerdo de nuestras fechas cívicas, no hay la cohesión que permita reconciliar el ideario Nacional con la sociedad. Nos quedaría muy bien reencontrarnos todos por el interés de nuestro Hogar común. Habría que ver si es lo que realmente deseamos.



Vivimos momentos muy complicados dentro de nuestro País pero, igualmente en el entorno mundial y, las naciones nunca han salido adelante si no es en la unidad de sus sociedades. Hoy es el momento de apelar a esa comunión nacional y tendría que ser por la convocatoria el Presidente Andres Manuel López Obrador, so pena de no hacerlo, lo haríamos, como es deseable, por nosotros mismos.



No podemos recibir más descalificación cada día desde la conferencia de prensa, con el pretexto de los problemas que tenemos. En nuestra Patria hemos convivido las filias y fobias de cualquier índole pero, llegado el momento somos los ciudadanos comunes, de uno y otro lado quienes sacamos adelante a Mexico. Todos tendríamos que estar construyendo este País que nos pertenece y no es, porque jamás lo ha sido, de una sola visión o, una sola persona.



Es el momento de estar juntos y, hacerlo solo por nosotros pero, no esperando la destrucción de un temblor para convocarnos. La pregunta es ¿Querremos hacerlo por nuestro bien?



Desde luego la promesa de la 4 T es prioridad para este Gobierno, la cual es importante hacerlo sobre todo en temas de corrupción e impunidad, aplicando todo a muchos otros temas, como el económico y social, además el de los feminicidios pero, igualmente todas la muertes violentas en el País que, estarían por resolverse y será, el año entrante uno desiciones para la pluralidad de nuestro Gobierno.



No se puede tener un Congreso a modo, uno que violando su independencia de Poder de la Nación, haga lo que se le pida, tendría que haber como lo ha habido, equilibrios de soberanía, los mismos que pareciera están abolidos en esta administración federal.



Será en 2021, en el que podremos, si así se quiere, siendo deseable, que Mexico, retorne a un estado de equilibrios, que hoy están quebrados para dar paso a un solo peso absoluto y, por ello la balanza se inclina a la voluntad personal.



¿Volverán los candidatos de tómbolas? ¿Tendremos más legisladores improvisados y, con sus propios interese, sólo de cobrar un sueldo?



Habría que ver que es lo que realmente los mexicanos queremos de nuestro propio País.



El asunto es responsabilidad regional, igualmente en cada estado de nuestra Unión.



@jaimechalita