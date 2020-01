Espacio de reflexión

Quien se entrega a la venganza y se toma la justicia por su mano, rara vez saben dónde está el límite. Jeanette Winterson

En la historia de la humanidad, parece que el sentimiento y el sentido de la venganza, ha estado presente entre nosotros. Los efectos de ello, en una sociedad que se presume civilizada, han sido casi devastadores. No basta con declarar que la venganza y el odio, no son el fuerte del Presidente de Mexico, tiene y, debe haber hechos contundentes para demostrarlo.

Las venganzas y las tragedias, se acompañan casi siempre que se quieren materializar. Una conlleva a la otra, perpetuando, muchas veces, círculos de dolor que en ocasiones parecen interminables.

La semana pasada el Fiscal General de la Republica, Alejandro Gertz Manero, se pronunció por el respeto a la presunción de inocencia marcado en la ley pero, igualmente expresó que en algunas partes del Gobierno Federal, no se sigue puntualmente este precepto legal.

El caso más emblemático, es el de Rosario Robles y, sin pronunciarme en su defensa de ser inocente o, no, el debido proceso no ha sido observado, respetando la presunción de inocencia. Este ejemplo en particular, que apunta a ser presuntamente responsable de corrupción con la “estafa maestra”, pero que, tendría que ser probada la participación de esta persona puntualmente.

Desde luego que la suspensión del NAICM, es otros caso acusado de corrupción, pero aún , sin ser plenamente probada, más aún, el Secretario de Comunicaciones, Javier Jimenez Espriu, declaró que no era el tema la corrupción en este aeropuerto. De cualquier manera, fue cancelada la obra, en detrimento de fuentes de empleo y la confianza de inversionistas, que aún, en el silencio, esperan retomar la construcción del este aeropuerto.

Estos dos casos, como puede haber muchos más, sin ser plenamente demostrados en lo que, presuntamente se acusa, ambos del Gobierno Federal, apuntan a ser actos de venganza contra determinados sujetos, que, igualmente , se presumen, nos han dañado y que si lo han hecho, de acuerdo a la demostración plena en derecho deben ser castigados con el sentir pleno de la ley.

Hemos entrado en una etapa de transformación de nuestro País, de la mayor trascendencia, que debería llevarnos a los primeros lugares de la economía mundial y desde luego a un desarrollo pleno de nuestra sociedad pero, no es debido que quienes se encargan de aplicar el marco legal, lo hagan de prisa, en asociación de instituciones, para lastimar a los ciudadanos.

Lo hemos expresado en múltiples ocaciones, no por ir de prisa, tenemos derecho a lastimar a los demás, menos cuando en la transición del Nuevos Sistema Penal Acusatorio, la población se siente abandonada, pues a los delincuentes les sale sumamente barato lastimarnos en nuestro patrimonio o, en nuestra integridad física, ya que, para primeros infractores, casi siempre no se justifica la presión preventiva y, reparando el daño pueden salir libres.

Lo sorprendente de todo es como existen delincuentes, que tienen la capacidad económica de reparar un daño patrimonial de un momento a otros, y salir libres. Esto nos habla de redes de dinero que existen y no se les ha seguido, como dice el Presidente, la línea que lleva a cantidades en numerario de procedencia ilícita.

No cabe duda que Mexico, si necesita una transformación, diría como le he comentado, necesitamos refundar nuestro País, pero desde la sociedad y, con muestras muy claras de un marco legal, general, impersonal y desde luego, impulsado por la autoridad, con auténtica imparcialidad.

Si la ley es mala, igualmente hay que cumplirla. Habrá que, entonces, cambiarla por las vías instituciones.

