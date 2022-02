Escuelas de danza

Si el hombre no baila ante su Dios, como David ante el arca de la alianza, se irá a bailar a los gimnasios y a los centros nocturnos. Tal vez la proliferación de los antros se deba, mucho más que a otra cosa, a que ya no es posible bailar en las iglesias.

Está mal visto, está prohibido, pero es tal la necesidad del cuerpo de moverse que entonces, para hacerlo con libertad, se irá, literalmente, con su música a otra parte.

En la oración el cuerpo humano también necita tomar parte, y esto es algo que ya Santo Tomás de Aquino (1224-1274), con toda su seriedad, pero también con toda su sagacidad, había advertido: “Si el hombre –escribió en una sus obras- se obliga a actos exteriores: genuflexiones, postraciones, invocaciones y cantos, no es porque Dios los necesite, sino por nosotros mismos, para que por estos ritos sensibles nuestra intención se oriente hacia Dios y nuestro amor se haga ferviente. Los que juzgan que las manifestaciones sensibles no son indispensables para el conocimiento y la experiencia interior, se olvidan de que son hombres. La experiencia demuestra que mediante los actos corporales el alma se estimula a conocer a Dios y a unirse a Él” (Suma contra Gentiles 3, 119).

Una vez asistí a una Misa en la que el celebrante se atropellaba con sus propias palabras y sin dar tiempo a la asamblea para responder y cantar. Decía con cadavérico rostro: “En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios todopoderoso, y ante ustedes hermanos que he pecado mucho… Que el Señor tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Oremos. Señor Dios a quien podemos llamar ya Padre nuestro por Cristo nuestro Señor. Amén. Tengan la amabilidad sentarse para escuchar la palabra de Dios”. ¡Y todo esto en el transcurso de tres minutos, o acaso menos! Los fieles sienten vértigo y escuchan todo esto con la lengua de fuera.

¿Pero cómo, en tales condiciones, va el alma a tener tiempo para pensar en Dios y buscar su rostro? ¿Cómo va a sentir nostalgia de Él? ¡Eso es lo que quisiera yo saber! Para celebrar la Misa como se debe, es preciso que el cuerpo también tome parte en la acción litúrgica: cerrar los ojos y luego abrirlos, y pararse y arrodillarse, y sentarse y cantar.

¿Qué tiene de malo cantar, por ejemplo? Diremos lo que tiene de bueno. Ya San Agustín decía que quien canta ora dos veces. Y dijo más aún en uno de sus Sermones: “Cantemos, hermanos, el aleluya. No como deleite del descanso, sino para animar nuestro trabajo. Como cantan los peregrinos en ruta, cantemos también nosotros. Canta, pero camina; consuela con el canto tu trabajo, no ames la pereza; canta, pero camina” (256, 3). Tal vez las iglesias sean hoy por hoy los únicos lugares en los que no sólo se tiene el derecho, sino también el deber, de cantar a todo pulmón. El canto es descanso del alma y refugio del caminante. Pero como la gente ya no canta en las iglesias, y, sin embargo, tiene una necesidad enorme de cantar, va entonces a los centros comerciales y se compra un karaoke.

“Muchas veces me digo a mí mismo que tenemos oídos para no oír, ojos para no ver, manos para no palpar y pies para no caminar –confiesa Louis-Albert Lassus en uno de sus bellos libros-. Igual que los ídolos de los que habla el salmo 113. ¡Cuántas veces tenemos en los labios las invitaciones de estos grandes maestros de danza que fueron los salmistas! “Aplaudid, cantad, adorad a Dios, llorad ante su rostro, tañed el cuerno y el címbalo”, y permanecemos imperturbables, como estacas sagradas, como la alineación megalítica de Carnac… Quizá sea hermoso, pero seguramente muy triste para Dios, que querría danzar por medio de nuestros cuerpos y llorar con nuestras lágrimas. No aceptamos entregarnos a Dios para que siga danzando, cantando y llorando sobre la tierra como lo hizo cuando su Hijo Jesús estaba aquí… “Cada pueblo tiene su ingenio propio, su modo de ver y de proceder. Evidentemente, el Oriente y el Extremo Oriente, el África negra y los indios de América del Sur tienen un sentido innato y un gusto innegable por la expresión corporal… El Occidente latino y más aún el germánico es evidentemente más sobrio y duda en hacer de su vida un baile. No obstante, es urgente que aprendamos de nuevo a ir hacia Dios y a vivir a Dios a cuerpo descubierto y con ímpetu, para que la Iglesia y el mundo no se suman en la desesperanza. A menudo digo a quien quiere oírme que si hay entre nosotros tan pocos contemplativos, no es por falta de generosidad o del fervor del amor. Sencillamente es porque antes de poner a la gente en oración, antes de darle a leer tratados de espiritualidad, hay que enseñarle a sentarse, a respirar, a levantar las manos, a danzar, porque cada casa cristiana, cada monasterio cristiano, la Iglesia entera es una escuela de danza (y de qué danza): la de Cristo, la de Dios” (La fiesta de la plegaria).

Tal vez si se le permitiera hacer todo esto (aplaudir, cantar, llorar, bailar), la gente iría a su iglesia con más gusto y, no sé, tal vez hasta más a menudo. ¡Quién sabe! Y después de todo, ¿por qué no?

El 13 de abril de 1969, Roger Schutz (1915-2005), prior de Taizé, escribió en su diario: “Por lo a que mí respecta, no podría orar sin el cuerpo. No soy ángel, y no lo lamento. En algunas ocasiones, soy consciente de que rezo más con el cuerpo que con la inteligencia. Una plegaria a ras del suelo: doblar las rodillas, postrarse… El cuerpo está ahí, muy presente, para escuchar, comprender, amar. ¡Qué estúpida la pretensión de no contar con él!”