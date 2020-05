Épocas difíciles

Un paso por demás difícil es la salida en dos semanas de unos 70 mil trabajadores a las tres zonas industriales y 14 parques industriales que hay en la entidad, en donde se concentra la mayoría de las tres mil 660 empresas que retoman sus actividades luego de dos meses y medio de paro técnico por la llegada del Covid 19.

Complicado porque San Luis Potosí se encuentra en la etapa más alta de contagios y fallecimientos del virus chino, está en la tonalidad roja de acuerdo con datos del Semáforo Epidemiológico Nacional, al igual que el resto del país. Se palpa casi un estado de emergencia sanitaria, más que nada porque no estamos acostumbrados a infecciones de esta naturaleza.

Agréguele que los malquerientes de la Cuatroté traen una campaña difamatoria tan mortal como el mismo coronavirus chino, escandalizados porque México tiene estadísticas más elevadas que Alemania. Lógicamente que así debe de ser, Alemania tiene 83 millones de habitantes y nuestro país tiene 126 millones.

Una realidad que resulta incontrovertible es que tanto la planta industrial como la productiva, que vienen a ser los trabajadores, los obreros, ya no aguantan más, la hebra está a punto de reventarse y estamos en el umbral de llegar a situaciones todavía más peligrosas, las de índole social, en donde la seguridad de las familias, la patrimonial y la vida misma estarían en grave riesgo.

De acuerdo con los planes que se elaboraron, en un lapso que vence en agosto, si todo camina sobre ruedas, las empresas deben de operar casi al máximo de su capacidad, serán alrededor de 150 mil trabajadores los que le van a dar fuerza a la economía del estado, en una nueva normalidad porque el coronavirus ya no se va a ir, convivirá entre nosotros y debemos de aprender a utilizar cada uno de los protocolos sanitarios en vigor para protección propia y de nuestras familias.

La esperanza está vigente ya que San Luis Potosí está llamado a ser el primer estado de la Alianza Centro Bajío Occidente (ACBO) que podrá recuperarse económicamente a principios del 2021 y podrá tener la capacidad suficiente para recibir nuevas inversiones extranjeras y continuar con la captación de empleos.

El secreto estriba en que mientras hay otros gobernadores que se rompen las medias con el Presidente Andrés López Obrador, pierden un tiempo valioso, aún hoy en plena emergencia sanitaria, aquí, el Gobernador del Estado, Juan Manuel Carreras López, trabaja disciplinadamente con proyectos de largo aliento para enviar misiones empresariales a varias partes del mundo para dar pasos firmes a finales de este año y cristalizar objetivos ambiciosos que ya se habían contactado anteriormente.

En efecto, para el Güero el progreso de San Luis no se truncó con el Covid 19, no significó motivo de enconos, es un fenómeno mundial en el que México no podía quedar exento, fue un asunto de trabajo desde el mismo día en que tuvo conocimiento del primer contagio, hay suficientes evidencias de ello, que planes de crecimiento económico tuvieron que posponerse porque el dinero era urgente en salud, es cierto, y todavía falta más.

Lo que viene en las próximas semanas es delicado, sigue el trabajo de miles y miles de personas, hombres y mujeres, que llevan el respaldo del Gobierno del Estado, de los dueños de las empresas, lo vemos en sus transportes, van equipados, sanitizados, con gel antibacterial, cubrebocas, termómetros y con sana distancia, es decir, se colocan estratégicamente, salteados y con buena disciplina van en busca del sustento que faltó a sus familias durante semanas.

Mientras tanto, al continuar el avance del Covid 19 y la importancia que cobra la salida a las calles de un mundo de trabajadores y trabajadoras, continúa el equipamiento de hospitales reconvertidos a Covid 19, aquí nadie se duerme en sus laureles, porque faltan todavía semanas de intensa lucha, la curva de contagios se mantiene plana, no muestra picos, no se dispara como ocurre en entidades circunvecinas y esto significa que a pesar de lo que se publica, la población responde positivamente.

De acuerdo con la información que dio a conocer el Gobernador Carreras López, el pico máximo de contagios del virus chino podría estallar alrededor de los siguientes 20 días y es preciso que la población en general estreche sus precauciones, que privilegie la cuarentena domiciliaria, la protección a niños, niñas y adultos mayores, a ver si es posible lograr que a principios de julio se aprecie un descenso del huésped más despreciable que hemos padecido en tierras potosinas, cuando menos en cien años.

Twitter @lozano_ray