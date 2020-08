Entre viajes y verdades

Viajar es escapar de casa y del mundo en que vivimos buscando mil maneras de vencer la estupidez, al no poder viajar físicamente viajo con la imaginación y con hechos que me lleven a suponer lo que sucede en este mundo surreal donde a diario amanecemos con noticias que nos sacuden el alma y algo más, como la realidad del COVID y sus muertes entre los que se encuentran un puñado de valientes, pues a pesar de lo que digan las estadísticas mañaneras, cada semana me avisan de algún o algunos amigos o conocidos que ya no estarán presentes en esta sociedad tan golpeada por el COVID y las verdades a medias. En este momento decido volar imaginariamente para ver otros horizontes que me aterren menos que lo que veo en mi país, donde el cuento de Bejarano, ese famoso caso de hace varios años tiene grandes probabilidades de repetirse en el caso Lozoya, asi que prefiero vestirme de loca viajando con el Quijote que regresar a la realidad que no deja de ser anormal buscando la cordura en la locura, tratando de convencerme cada día que no remediamos nada y nos desgastamos luchando contra molinos de viento, tal vez por eso hemos perdido el miedo a la muerte sabiendo que la muerte es solo un momento y que esta pandemia es menos dañina que la pandemia de incertidumbre ante situaciones que vivimos en el país, la pandemia nos ha enseñado realidades y prioridades y la aventura de transformación del país nos muestra incertidumbre y confusión. Mientras la pandemia nos uniforma, la transformación nos separa con apelativos de honestidad y deshonestidad, de corrupción del pasado para no ver la actual, poniendo silencios injustificables ante videos inexplicables, no por la obviedad del hecho que exfuncionarios reciben cantidades de dinero, sino, por no haber explicación real del por qué o para qué de ese dinero, acciones que nuestro señor presidente pone como prueba irrefutable de corrupción en el caso Lozoya, videos que no podrán ser usados como pruebas en juicios legales por haberse exhibido antes del juicio, sabiendo que para que la ley se respete no se debe violar, no me queda duda que asi vivimos, en un mundo surreal donde se pierde la moral y los principios al querer acomodar en la mente de muchos que ven las noticias sin analizar, la corrupción del pasado como instrumento para no mostrar las actuales deficiencias, como una educación ¨on line¨ sin éxito debido a la carencia de nuestros niños para acceder a las clases. o una militarización fallida en los Estados, sin resultados positivos y muertes permanentes como la dada este jueves posterior a la visita del Presidente en San Luis Potosi donde el Coordinador Operativo de la Fiscalía fue asesinado violentamente a plena luz del día y con mensaje dirigido. Prefiero seguir pensando que no venimos al mundo a perderlo todo, sino a darlo todo, gozar lo que tenemos viviendo en el presente por complicado o fácil que sea, aprendiendo que tras haber amado a padres, hijos, amigos y pareja es esencial aprender a amarnos a nosotros mismos al reconocer que el mundo no recae sobre nuestros hombros y el camino se hace más fácil al compartirlo, que trabajar es el camino para vivir honestamente y el camino se construye con recuerdos sin perder de vista la realdad en que se transita, después de todo; este día podría ser el ultimo de vida, por eso, vivamos felices siendo responsables en el actuar y decir, congruentes entre tanta incongruencia de nuestros gobernantes, ya que la mayoría queremos construir una nueva realidad donde volvamos a unirnos sin murallas ni paredes, sin ideologías que nos separen como hermanos en un país que construyamos con nuestro voto, logrando un país diferente al que debemos llegar, esta pandemia nos enseñó que todos somos uno, que lo que afecta en Wuhan, afecta a todos; analicemos lo que vemos en videos y noticias pues del dicho al hecho hay manipulación poco subjetiva, mientras, espero sus comentarios en angeldesofia@yahoo.com.mx Gracias