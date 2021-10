Entre los poderes de arriba y de abajo

Siempre hay quien con desparpajo mande al débil al carajo.

DE MI LIBRO “Manual de la Inquisición” permítaseme tomar: “Si quis in me nou manserit miltetur foras, sicut palmes, et areset, et collinget cum, et in ignem mittent, et ardebit “.- (a consulta de los colaboradores religiosos). Lo anterior va en razón con lo que Gallardo está haciendo o pretende hacer al tomar por la rienda un gobierno con presunta herencia (dije presunta hasta las pruebas) de corrupción; dada la traducción que se haga, la aplicación será dable.

Y NI SE piense que la confianza ha llegado con el advenimiento de un nuevo gobernante estatal; no, la burra no era arisca los palos la hicieron y no toda la gente dejó de ser arisca pues si bien es cierto que el anterior gobierno trató , repito, trató de no maltratar al grueso del Pópulo, sí, repito, si hubo parte ninguneada, soslayada, apartada, imaginada, abandonada y mandada a… Como dijo Chespirito “sin querer queriendo”. Las baterías gubernativas deben, dije, deben de dirigirse a esta clase de pueblo y no irse de manos, de bruces, de hocico a favor de los que todo tienen o presumen tener para poder jo…

Y NO CREA el nuevo, con sus ídem adlateres es que ya porque estamos en verde tiene toda la confianza de sus gobernados (,); vaya como muestra el primer botón brotado del vergel laboral que lo rodea. Fijarse en la amenaza “velada”: 1.-. “En nuestro (¿?) gobierno no sobran trabajadores… por falta de ellos se descuidan muchas tareas”. 2.-.… “Esconder la intención de dejar plazas vacantes”… “para cumplir compromisos políticos” (sobre todo de paracaidistas). 3.- “El gobierno del Estado tiene muchos ahorros de los cientos de trabajadores que se han jubilado”. 4.- “Señor gobernador… se deben de proteger los ingresos de los trabajadores”. 5.- “Que no se permita que se atropellen los derechos de los trabajadores”. 6.- Y VA LA ADVERTENCIA: “QUE NO SE MANTENGA UNA POLÍTICA DE AMENAZAS Y HOSTIGAMIENTO LABORAL QUE DESTRUYE LA JUSTICIA EN EL TRABAJO”. 7.- Y remate contundente: “QUE NO SE CAIGA EN EL ABUSO DEL PODER”. Repetimos para que se lea bien: Que no se caiga en el abuso del poder.

LA PERMANENCIA DEL bloqueo de una de las arterias de la avenida Carranza tiene ya demasiado tiempo y en el ídem gubernativo anterior no se pudo eliminar; la manifestación casi permanente en el frente de Palacio de enfrente municipal demuestra que las declaraciones gubernativas valen una pura y dos con sal. Sólo hay que decirle a la mandamás del sindicato que no se muerda la lengua con eso de “no se caiga en el abuso del poder” porque ya lleva muchos años con él.

Y DE OTROS poderes.- Por lo mismo, hubo cambio e Isidoro del Camino, también con largos años de poder en una institución superior educativa deja el cargo en manos de otro morenista con largas uñas de uso del poder; a ver cuánto lo aguantan… Y no, no es cambio seccional al que se cita mediante convocatoria pública; la XXVI solo cita a PLENO EXTRAORDINARIO (el 12 con número equivocado) y en ninguno de los puntos del Orden del Día se estipula cambio de dirigencia; sólo es informativo. A ver si se informa lo que se han gastado extra los dos paracaidistas… Todo sigue igual en la Sege, los cambios qué dimos a conocer en nuestra pasada columna siguen vigentes aunque algunos no se les ha extendido nombramiento como en el caso de Vito al IPMP… No, no hay planes, no hay programas, no hay modificaciones reales a los libros de texto de secundaria; a de editoriales, en la SEP federal están hechos bola que no saben ni por dónde empezar pues están buscando los programas dos mil once y dos mil 17; a ver si los encuentran. San Luis ayuda….

ANEXO UNO.- Pamela López Ruiz, de ayudante del que le dije pasó a dirigir La Escuela Es Nuestra y 12,000 millones de pesos.

ANEXO DOS.- Ojo, señores funcionarios, están escudriñando los montos salariales para ver si compaginan con los montos de trabajo; van a salir debiendo.

ANEXO TRES.- Hay potosinos en la Pandora Papers.

ANEXO CUATRO.- ¿Ya tenemos rinocerontes? ¿Quien Pompo?

ANEXO CINCO.- ¡Cuidado Gallardo!, hay berenjenal.