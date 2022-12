Entorno Empresarial | Terminación del contrato o despido

Cada diciembre existe el fenómeno de la pérdida masiva de empleos en Mexico. ¿Factor económico o estrategia legal?

Esto parece ser una realidad de la economía mexicana que tiene que ver con el mercado laboral segmentado.

Sin embargo, hasta cierto punto los despidos en diciembre obedecen a una estrategia para evitar que los trabajadores generen antigüedad, en el último mes del año vencen los contratos temporales de algunos trabajadores que son contratados nuevamente en enero.

Es una estrategia para que los empleadores no cubran ninguna indemnización cuando termina la relación de trabajo. Cuando se acaba un contrato de trabajo que es por periodo, ese tipo de contratos no tienen ningún tipo de indemnización, porque finalmente no se cataloga como despido, sino como una terminación del contrato y no genera ninguna obligación para el patrón más allá del pago de las prestaciones correspondientes.

En ese sentido, en algunos puestos de trabajo no se justifica la contratación eventual.

Las secretarías del Trabajo, el IMSS y el Infonavit emitieron un comunicado que se podría interpretar como una advertencia hacia los empresarios que, efectivamente, cada fin de año despiden a trabajadores para volverlos a contratar en enero, con lo cual se evita que generen antigüedad y otras prestaciones sociales.

Señalan que en enero de este año se recontrataron bajo esta práctica a 126,526 trabajadores que habían sido dados de baja el mes anterior. Aseguran que ya enviaron cartas a las empresas que “presuntamente incurrieron en esta práctica”, que oficialmente no son notificaciones, pero sí advierten que habrá consecuencias legales que podrían poner en riesgo las finanzas de las empresas e incluso hacerse acreedores a responsabilidades administrativas y penales.

Por su parte, Ricardo Barbosa, presidente de la Comisión Nacional Laboral de la Coparmex, condenó el comunicado del IMSS, Infonavit y STPS sobre la advertencia a las empresas que incurren en la práctica de despedir trabajadores en diciembre para recontratarlos en enero.

Barbosa calificó el comunicado de “lamentable y preocupante” por el tono intimidatorio porque advierte no sólo sobre sanciones que podrían enfrentar las empresas, sino incluso la cárcel.

Lo que es un hecho es que ya se enviaron las cartas a las empresas detectadas por el Infonavit y el IMSS y estarán monitoreando este tipo de prácticas a las demás empresas.