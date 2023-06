Entorno empresarial | Obligaciones que sobrepasan el patrimonio de una persona

¿Siente que el dinero no le alcanza y no sabe por qué? ¿Le cuesta mucho llegar a fin de mes? Tal vez sea el momento de identificar aquellas malas prácticas que no le permiten ahorrar.

Uno de los principales hábitos que le hacen perder dinero es gastar todo lo que recibe mensualmente, sin tener un control adecuado sobre sus finanzas.

Lo mas seguro es que tenga que endeudarse y no tenga dinero para pagar.

Endeudarse es una de las tareas que más complican las finanzas de una persona, pero que a su vez representa una oportunidad de hacerlas crecer.

Esto debido a que las deudas, en algunos casos, permiten que el dinero se pueda multiplicar en un futuro.

Existen deudas buenas y deudas malas.

La primera hace referencia a las deudas que son utilizadas para adquirir un activo, es decir, para financiar algo que en un futuro representará un ingreso adicional o que resguardará ese dinero utilizado para su compra.

Pese a ello, las deudas malas son las favoritas de muchos. Este tipo de deudas están asociadas al consumo.

Es decir, deudas para comprar un pasivo, un producto o servicio que no le va a generar un ingreso futuro. Un ejemplo claro es un electrodoméstico, cenas en restaurantes caros o fiestas.

Llega un momento en el que las deudas se vuelven impagables, esto debido a que la persona que las pidió está ahogada con otras obligaciones, no tiene trabajo o no le alcanza para cubrir los pasivos.

La primera estrategia es aceptar que tiene deudas y dejar de evadirlas. Si evade la realidad y pretende que la deuda no existe, esto le hará más daño a su bolsillo. Se acumularán muchos intereses y será impagables en un punto.

Por ello, asumirla desde un principio le traerá más beneficios que perjuicios.

Las compras compulsivas son un trastorno que afecta la vida personal y social.

Otra estrategia es calcular el valor exacto que debe. Así puede visualizar de qué tamaño es la deuda y cómo evitarla. También puede calcular sus gastos fijos, para saber si puede sacar una porción mensual para destinar a cubrir la obligación.

Deje de acumular deudas. Si ya sabe que tiene un pago o cierto número de pagos en el banco, evite seguir comprando a crédito o sacando préstamos en entidades bancarias. Pues no va a poder recuperarse después.

Evite tener que pagar una deuda durante toda la vida. Así puede cancelarla en menos tiempo del que cree.

Aunque muchos no tienen deudas u obligaciones castigadas o que estén en mora, sí tienen un puntaje muy bajo en su score crediticio, lo que imposibilita que las entidades el presten sumas de dinero elevadas.