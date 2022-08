Entorno Empresarial | México el negrito en el arroz en materia energética

El mundo como lo conocemos esta dando pasos agigantados a un futuro verde y México va a un futuro negro lleno de controversias.

El presidente estadounidense Joe Biden firmó el martes una iniciativa de ley sin precedentes en materia de cambio climático y atención médica.

Así mismo firmó una ley para impulsar el desarrollo y la producción de semiconductores en el país para impulsar su capacidad en el sector con respecto a China.

Además de la inversión en estos componentes cruciales para la electrónica moderna, el texto prevé decenas de miles de millones de dólares para investigación y desarrollo.

Estos dos temas son de gran importancia para México pues nos muestra la pauta a seguir apoyados en el TEMEC.

Pero la realidad es otra, mientras el mundo se pone plazos relativamente cortos para cambiar la planta productiva de producción de vehículos a eléctricos, nosotros creamos un pozo sin fondo haciendo refinerías carísimas que no harán a México autosuficiente en materia de gasolinas seguiremos importando aun que funcionen las refinerías y para que, si habrá gran cantidad de coches eléctricos.

Tenemos una gran diferencia conceptual del futuro y usamos el nacionalismo para seguir un camino contrario al del mundo en materia energética y que ha generado controversias en el TEMEC. Ya nada mas falta que este 15 de Septiembre el Presidente se envuelva en la bandera con este tema.

Deberíamos de estar considerando que las plantas de semiconductores se instalaran en México, como parte del TEMEC, además la ley de Estados Unidos está promoviendo la investigación en este rubro al cual se debería unir nuestro país y buscar la vanguardia.

Pero estamos pensando en el uso del carbón, haciendo un aeropuerto que no alivio nada y descuidando la salud, la educación y la seguridad pública a costa de un tren que no sabemos de donde a donde va y lo peor es que no será un detonante nacional, en otras palabras que aporte dará, que rentabilidad tendrá, y será auto sustentable o al paso de los años quedaran vías inservibles y ferrocarriles obsoletos por no ser costeable ni para el turismo, sin mencionar el daño ecológico.

Nuestro Estado está íntimamente relacionado en la fabricación de autopartes y automóviles, empresas que están siendo transformadas al cambio eléctrico y con obligaciones ambientales que cumplir.

El presidencialismo está saliendo caro en el presente y el futuro.