Entorno empresarial | Las empresas startup

México es el segundo mercado de startups más grande de América Latina, solo detrás de Brasil. La innovación es una gran solución para los desafíos que enfrenta el país.

Ya sea que sea un emprendedor, o si planea comenzar un negocio, es posible que se pregunte qué es una startup.

Son nuevas empresas que son lanzadas por empresarios que tienen una visión para un nuevo producto o servicio, o que tienen un nuevo enfoque para un modelo de negocio.

Una startup es una nueva compañía que tiene un modelo de negocio diseñado para crecer rápidamente en un mercado. Generalmente comienzan con un producto o servicio mínimo viable que se prueba con clientes potenciales.

Luego revisan y mejoran el producto o servicio para maximizar el potencial y el alcance.

A menudo, las nuevas empresas están financiadas por inversores externos de capital privado, y no requieren ingresos o ganancias.

Este tipo de empresas se crean para lidiar con la extrema incertidumbre de comenzar un negocio. Buscan crear valor para los inversores y accionistas, y a menudo crean empleos indirectos para la fuerza laboral.

Las nuevas empresas también están diseñadas para expandir rápidamente sus cuotas de mercado. E incluso son el vehículo perfecto para introducir innovaciones disruptivas en el mercado. También atraen a los inversores porque tienen el potencial de crecimiento masivo.

Las nuevas empresas pueden ser un nuevo negocio que se ha iniciado recientemente, o puede ser un nuevo negocio que ha estado operando durante años. La compañía también puede ser una rama de una empresa más grande. Si la startup es una rama, generalmente se centrará en diversificar las ofertas de productos, llegar a nuevas audiencias y buscar nuevos mercados.

Seis de cada diez startups que cierran lo hacen debido a que han creado productos y servicios que no tenían un encaje en el mercado. Es decir, que los clientes potenciales no compraban sus productos porque no les resolvía una necesidad.

La actividad de búsqueda de un modelo e idea de negocio nueva a través del cual resolver un problema potencial para el mercado es la parte más complicada de crear y formar una startup.

Para seguir una metodología ordenada y que asegure la máxima probabilidad de éxito, los emprendedores más famosos de Estados Unidos han desarrollado el método lean startup, una réplica del método científico llevado al mundo de las empresas emergentes.