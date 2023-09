Entorno Empresarial | La herencia inflacionaria

Para los que revisamos las cifras y su significado nos podemos percatar de que parece que estamos económicamente bien, pero no es del todo cierto, el fisco trata de cobrarle a todos los que les debe, los fideicomisos como el de desastres ya no existe y vemos mucha obra civil en todo el país, y se acabaron los recursos y el ahorro, además vemos que las remesas rompen sus récords , por que las familias necesitan mas dinero, este país no podrá subsistir con este nivel de gasto independientemente del partido del próximo sexenio, ahora lo que se espera es ganar la continuidad del partido gobernante a billetazos y los mexicanos sufren por su poder adquisitivo.

Todo está muy caro, o ¿cuándo bajarán los precios?, son las frases y preguntas que más se escuchan en los pasillos de los mercados, supermercados y tiendas de autoservicio.

Los precios que deja la inflación jamás se devuelven, nunca bajan a los niveles que compensen la pérdida del poder adquisitivo.

Si no fuera así, tuviéramos los precios de antes, es decir un litro de leche se pagaría con centavos.

La inflación es el peor impuesto a los pobres. Los precios de ahora durarán mucho tiempo hasta que vuelva otra ola inflacionaria y subirán nuevamente. Esa es la dinámica de la economía real.

Y no estamos descartando una recesión que contribuirá a que se pulverice el salario.

El daño del proceso inflacionario actual ya está hecho, para revertirlo tendríamos que tener por buen tiempo tasas negativas de inflación lo que es una deflación, algo muy difícil.

Inflación a la baja no significa que precios bajen, solamente suben menos.

Por ello los datos alegres de las mañaneras no aplican a muchas realidades.

Cada familia tiene su propia inflación, y hábitos de consumo diferentes, por ejemplo, dos familias pueden tener el mismo poder de compra, pero una consume mucha tortilla y cuando sube de precio lo resiente más.

Por ejemplo, si comparamos la tasa de inflación de mayo de este año, que se ubicó en 5.84 por ciento, con respecto a la del mismo mes del año pasado de 7.65 por ciento, no significa que los precios generales bajaron 5.84 por ciento en mayo de este año, sino que subieron menos que el año pasado, justamente en una magnitud de 5.84 por ciento.

No olvidemos que este proceso inflacionario le tardo al gobierno controlarlo casi medio sexenio, de ese tamaño fue su impacto.

Para concluir, debemos acostumbrarnos a los precios actuales e incluso esperar que suban más, aunque ojalá lo hagan cada vez a menor velocidad.