Entorno Empresarial | La falta de importancia al flujo de efectivo

La morosidad de cobro en las PyMEs puede convertirse en un grave problema con impactos fuertes en la economía empresarial.

Cada que una empresa se enfrenta a la morosidad de pago por parte de sus clientes le está costando dinero.

Algunas empresas de ciertos sectores tienen ciclos de cobros y pagos muy específicos.

Puede pasar que los ciclos de cobro sean más cortos que los de pago, y que las empresas paguen a los proveedores incluso antes de que sus propios clientes les paguen a ellos.

En casos como este, las empresas prácticamente tienen que autofinanciarse, pues no recibirán un pago por sus servicios hasta terminada su labor.

Si un cliente no paga a tiempo, toda la cadena se ve comprometida, y si no hay cash-flow o una reserva para resolverlo, la empresa puede quebrar por el simple motivo de ya no poder continuar financiándose.

El flujo de efectivo es uno de los pilares en la administración de cualquier empresa, y está completamente vinculado con la rentabilidad del negocio, principalmente porque marca la pauta para poder enfrentar contingencias no previstas y tener dinero disponible para las inversiones que pudieran presentarse.

Sin embargo, a pesar de su importancia, uno de los problemas financieros más comunes es la falta de atención al tema, ya que se incurre en desaciertos que ponen en riesgo a la empresa.

Actualmente, la situación económica que vive nuestro país y la posible desaceleración, no sólo afectara la demanda de los productos o servicios de las empresas, sino que también dificultara la gestión de cobro de las carteras y se generara una insuficiencia de fondos para financiar las operaciones corrientes.

Lo anterior tiene un fuerte efecto multiplicador, ya que, si una empresa se demora en el pago de las deudas y perjudica la capacidad de pago de sus acreedores, quienes a su vez se retrasan con sus proveedores, se genera una cadena que puede poner en serios problemas financieros a los más vulnerables.

El control financiero requiere una planificación precisa. En México, solo el 40% de las pymes realizan presupuestos y proyecciones financieras, lo que puede generar incertidumbre en cuánto es el efectivo real con el que se dispone. Realizar proyecciones y presupuestos permite anticipar y evaluar sus necesidades de efectivo a corto y largo plazo.