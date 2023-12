Entorno Empresarial | El servicio al cliente

El servicio al cliente es motor de la economía, genera utilidades y el día de hoy es una ventaja comparativa para cualquier negocio.

Pero ¿qué es ofrecer servicio al cliente? Es ofrecer los productos y servicios correctos además de responder preguntas, arreglar problemas y dar solución a cualquier estancamiento así como dar seguimiento.

En México aún no tenemos la cultura de ofrecer servicio al cliente o no es tomado muy en cuenta, ya que para muchos negocios lo principal no es el cliente sino ellos mismos y lo que les conviene, pero esto no debe ser así sino al contrario. El 55% de los consumidores mexicanos prefiere un producto o un servicio por la calidad en atención al cliente y menos del 33% hace la elección por el precio.

De acuerdo a estudios realizados, el nivel de servicio o atención al cliente en México quedo reprobado, revelando que el consumidor satisface sus necesidades básicas en una compra promedio pero sin disfrutar de una experiencia que les genere valor y confianza.

Los aspectos más importantes que son considerados dentro de un buen servicio al cliente son la calidad, la atención post venta, confiabilidad, eficacia, profesionalismo, precio y rapidez.

Además, es de suma importancia escuchar las peticiones de nuestros clientes, las sugerencias y nunca pasando por alto cualquier problema o queja y siempre agradeciendo.

El no tener un buen servicio al cliente es una gran área de oportunidad para cualquier negocio desde el más pequeño hasta el más grande, ya que no sólo basta con vender nuestro producto o servicio sino el de dar la atención a nuestro cliente que es la persona más importante y en el que nos debemos enfocar para resolver todas sus necesidades y deseos con tal de que sean leales a nuestra marca y con esto obtener grandes beneficios en nuestro negocio.

A medida que la competencia es cada vez mayor y los productos ofertados en el mercado son cada vez más variados, los consumidores se vuelven cada vez más exigentes. Ellos ya no solo buscan calidad y buenos precios, sino también un buen servicio al cliente.

Y, por último, el buen servicio, no sólo debe darse durante el proceso de compra, sino que también, debe estar presente después de la compra, por ejemplo, al llamar al cliente para conocer su impresión del producto, o al enviarle cartas o tarjetas de saludos.