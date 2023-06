Entorno empresarial | Diferentes personalidades de gasto

El 60% de los consumidores asume que tiene limitaciones financieras.

Existen diferentes personalidades de gasto, por lo que conocerlas y distinguirlas puede ayudarnos a cambiar los hábitos que mantenemos con el dinero.

Es necesario conocer y analizar la historia que tenemos con el dinero a lo largo de nuestra vida.

Hay cosas relacionadas con parte de nuestra personalidad. Otras se heredan o se absorben de nuestro entorno conforme crecemos, y pueden dar resultados muy diferentes, según cada persona.

Coexisten diferentes personalidades o perfiles de gasto y que se pueden dividir en seis grupos o tipos.

El gastador desprendido se caracteriza por tener una tendencia a gastar generosamente en los demás, el significado que le da al dinero es que lo usa para compartir “cariño financiero” con los demás a través regalos. El principal problema es que le resta recursos para sí mismo y deja poco espacio para ahorrar.

El gastador por estatus es aquel que gasta y compra, a veces de manera impulsiva, por un deseo de estar al día con las tendencias actuales de moda y tecnología. El principal problema con esta personalidad es que solamente comprar para él ahora le impide ahorrar o prepararse para objetivos a largo plazo.

Mientras que el gastador espontáneo podría asemejarse al gastador impulsivo, ya que adquiere artículos por impulso, aunque en realidad no los necesite. El principal problema que tiene este tipo de compradores es que las compras sin pensar pueden resultar al final en un enorme faltante o descuadrar las finanzas, además de que no permiten tener un plan de ahorro a la larga.

A su vez, el gastador espíritu libre es aquel que no tiene disciplina para manejar su dinero, no le pone mucha atención y no sabe a ciencia cierta cuánto dinero gasta al mes.

En contraparte, existe el perfil del gastador planificado, quien es aquel que lleva un perfil hermético con todo y ahorros, este tipo de personalidades ahorran con regularidad, pero no se dan el tiempo disfrutar los beneficios de sus esfuerzos.

Por último, el ahorrador a la segura es aquel que ahorra constantemente, pero se resiste a gastar algo de sus ahorros. Aunque se pudiera parecer un poco al gastador planificado, la diferencia es que el ahorrador tiene claras sus metas financieras y por ello prefiere destinar esos recursos a sus objetivos.

Una vez identificado a qué perfil pertenece, se pueden hacer cambios para modificar o mejorar los hábitos financieros que tiene y aprovechar al máximo sus recursos.